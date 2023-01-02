Тюменские таксисты обманывают крупный агрегатор

03 января 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Водители в целях экономии времени не берут попутчика по тарифу «Вместе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени водители такси агрегатора «Яндекс. Go» намеренно нарушают правила перевозки по тарифу «Вместе». Об этом на условиях анонимности рассказал один из водителей сервиса. По его словам, водители отказываются брать второго пассажира ввиду экономии времени. «Нам невыгодно. Пассажиру — да, нам нет. Теряется много времени: пока из одной точки в другую доедешь, уже бы успел другой заказ перехватить. Просто вырубаю [функцию], с линии ухожу и все. Пассажир сел и везу его одного за стоимость как с попутчиком. „Яндекс“ приучил народ за копейки ездить. И некоторым вообще без разницы с кем ехать, лишь бы сэкономить. А если попутчик окажется „синим“? Это мало кого волнует», — сообщил мужчина. Тюменец отметил, чтобы больше заработать, таксисты стараются выезжать на заказы утром или вечером. В это время, по словам водителя, всегда повышенный коэффициент и спрос. URA.RU направило запрос на адрес агрегатора. Ответ на него ожидается. Ранее агентство уже рассказывало о том, как тюменские таксисты наживаются на тарифе «Вместе». Водители нарушают правило тарифа, согласно которому в машине могут ехать только два пассажира, и за дополнительную плату подсаживают еще несколько человек.

В Тюмени водители такси агрегатора «Яндекс. Go» намеренно нарушают правила перевозки по тарифу «Вместе». Об этом на условиях анонимности рассказал один из водителей сервиса. По его словам, водители отказываются брать второго пассажира ввиду экономии времени. «Нам невыгодно. Пассажиру — да, нам нет. Теряется много времени: пока из одной точки в другую доедешь, уже бы успел другой заказ перехватить. Просто вырубаю [функцию], с линии ухожу и все. Пассажир сел и везу его одного за стоимость как с попутчиком. „Яндекс“ приучил народ за копейки ездить. И некоторым вообще без разницы с кем ехать, лишь бы сэкономить. А если попутчик окажется „синим“? Это мало кого волнует», — сообщил мужчина. Тюменец отметил, чтобы больше заработать, таксисты стараются выезжать на заказы утром или вечером. В это время, по словам водителя, всегда повышенный коэффициент и спрос. URA.RU направило запрос на адрес агрегатора. Ответ на него ожидается. Ранее агентство уже рассказывало о том, как тюменские таксисты наживаются на тарифе «Вместе». Водители нарушают правило тарифа, согласно которому в машине могут ехать только два пассажира, и за дополнительную плату подсаживают еще несколько человек.