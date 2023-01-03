Путин ввел новые социальные гарантии для военных

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих. Им будут положены новые выплаты. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«В случае смерти военнослужащих при выполнении задач на участках, примыкающих к районам проведения СВО, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей», — сообщается в тексте указа. В случае ранения военнослужащие получат 3 миллиона рублей.
Военным будут засчитывать день за два в выслугу и месяц в госпитале за два. Получение единовременных выплат не будет учитываться при расчете мер социальной поддержки.
Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные льготы и меры поддержки. В их числе выплаты и сохранение рабочих мест для военных, бесплатные путевки в летний лагерь для их детей. Ранее президент РФ сформировал рабочую группу по вопросам спецоперации, передает РАПСИ.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих. Им будут положены новые выплаты. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «В случае смерти военнослужащих при выполнении задач на участках, примыкающих к районам проведения СВО, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей», — сообщается в тексте указа. В случае ранения военнослужащие получат 3 миллиона рублей. Военным будут засчитывать день за два в выслугу и месяц в госпитале за два. Получение единовременных выплат не будет учитываться при расчете мер социальной поддержки. Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные льготы и меры поддержки. В их числе выплаты и сохранение рабочих мест для военных, бесплатные путевки в летний лагерь для их детей. Ранее президент РФ сформировал рабочую группу по вопросам спецоперации, передает РАПСИ.