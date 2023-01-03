Путин поручил Шойгу доложить об обеспечении армии РФ

Владимир Путин будет ждать доклад от Минобороны РФ до 1 февраля 2023 года
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министерство обороны РФ должно до 1 февраля 2023 отчитаться президенту России Владимиру Путину об обеспечении российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Представить доклад поручено главе ведомства Сергею Шойгу.
«Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции», — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на
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