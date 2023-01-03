Путин поручил Шойгу доложить об обеспечении армии РФ

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин будет ждать доклад от Минобороны РФ до 1 февраля 2023 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ должно до 1 февраля 2023 отчитаться президенту России Владимиру Путину об обеспечении российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Представить доклад поручено главе ведомства Сергею Шойгу.

«Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции», — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, отмечается, что Шойгу должен до 1 февраля отчитаться о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны в сфере обеспечения Вооруженных сил РФ.

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Министерство обороны РФ должно до 1 февраля 2023 отчитаться президенту России Владимиру Путину об обеспечении российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Представить доклад поручено главе ведомства Сергею Шойгу. «Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции», — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, отмечается, что Шойгу должен до 1 февраля отчитаться о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны в сфере обеспечения Вооруженных сил РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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