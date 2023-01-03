В России появится программа реабилитации для участников спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил разработать программу по реабилитации участников спецоперации на Украине. Такие поручения он дал после встречи с матерями военных, участвующих в СВО.
«Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации „Комитет семей воинов Отечества“ разработать комплексную программу, направленную на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей, и обеспечить ее реализацию», — сообщается на сайте Кремля. Путин поручил подготовить доклад до 1 марта и назначил ответственными премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу подмосковного исполкома Общественного народного фронта (ОНФ) Юлию Белехову.
Путин заявил о планах помочь с адаптацией и трудоустройством военнослужащих на встрече с их матерями, передает РАПСИ. Участникам спецоперации на Украине положены различные меры поддержки. Например, Путин поручил признать их ветеранами боевых действий, чтобы они получили больше льгот.
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Президент России Владимир Путин поручил разработать программу по реабилитации участников спецоперации на Украине. Такие поручения он дал после встречи с матерями военных, участвующих в СВО. «Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации „Комитет семей воинов Отечества“ разработать комплексную программу, направленную на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей, и обеспечить ее реализацию», — сообщается на сайте Кремля. Путин поручил подготовить доклад до 1 марта и назначил ответственными премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу подмосковного исполкома Общественного народного фронта (ОНФ) Юлию Белехову. Путин заявил о планах помочь с адаптацией и трудоустройством военнослужащих на встрече с их матерями, передает РАПСИ. Участникам спецоперации на Украине положены различные меры поддержки. Например, Путин поручил признать их ветеранами боевых действий, чтобы они получили больше льгот.