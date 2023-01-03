В России появится программа реабилитации для участников спецоперации

03 января 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Для военных разработают комплексную программу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин поручил разработать программу по реабилитации участников спецоперации на Украине. Такие поручения он дал после встречи с матерями военных, участвующих в СВО. «Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации „Комитет семей воинов Отечества“ разработать комплексную программу, направленную на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей, и обеспечить ее реализацию», — сообщается на сайте Кремля . Путин поручил подготовить доклад до 1 марта и назначил ответственными премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу подмосковного исполкома Общественного народного фронта (ОНФ) Юлию Белехову. Путин заявил о планах помочь с адаптацией и трудоустройством военнослужащих на встрече с их матерями, передает РАПСИ. Участникам спецоперации на Украине положены различные меры поддержки. Например, Путин поручил признать их ветеранами боевых действий, чтобы они получили больше льгот.

Президент России Владимир Путин поручил разработать программу по реабилитации участников спецоперации на Украине. Такие поручения он дал после встречи с матерями военных, участвующих в СВО. «Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации „Комитет семей воинов Отечества“ разработать комплексную программу, направленную на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей, и обеспечить ее реализацию», — сообщается на сайте Кремля. Путин поручил подготовить доклад до 1 марта и назначил ответственными премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу подмосковного исполкома Общественного народного фронта (ОНФ) Юлию Белехову. Путин заявил о планах помочь с адаптацией и трудоустройством военнослужащих на встрече с их матерями, передает РАПСИ. Участникам спецоперации на Украине положены различные меры поддержки. Например, Путин поручил признать их ветеранами боевых действий, чтобы они получили больше льгот.