Украину ожидает полный развал в этом году и это просто вопрос времени. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
«Украинцы должны понять, что в 2023 году произойдет окончательный развал государства на части. Их смерти бессмысленны, они ничего не изменят. Приговор по Украине подписан давно и всеми согласован, вопрос времени и количества жертв при его реализации», — написал Кива в своем telegram-канале. По его словам, к конфликту с Россией и потерям территорий привела политика президента Украины Владимира Зеленского.
На Украине уже запущен неминуемый процесс распада, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, власти Украины сделали все, чтобы их ненавидели жители Херсонской и Запорожской области, а также ДНР и ЛНР.
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Украину ожидает полный развал в этом году и это просто вопрос времени. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. «Украинцы должны понять, что в 2023 году произойдет окончательный развал государства на части. Их смерти бессмысленны, они ничего не изменят. Приговор по Украине подписан давно и всеми согласован, вопрос времени и количества жертв при его реализации», — написал Кива в своем telegram-канале. По его словам, к конфликту с Россией и потерям территорий привела политика президента Украины Владимира Зеленского. На Украине уже запущен неминуемый процесс распада, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, власти Украины сделали все, чтобы их ненавидели жители Херсонской и Запорожской области, а также ДНР и ЛНР.