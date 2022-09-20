20 сентября 2022

Депутат ГД Шеремет доложил о начале распада Украины

Депутат ГД Шеремет: на Украине запущен неминуемый процесс распада страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Распад Украины начался — Шеремет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Об этом предупредил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем — Херсонской и Запорожской областей», — доложил Шеремет РИА «Новости». «В состав России возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами», — сказал депутат.

Он добавил, что референдумы обязательно состоятся. Шеремет уверен, что нет сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав РФ.

Референдум в Запорожской области о вхождении в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября. В этих же числах референдум пройдет и на территориях Донбасса, а также и в Херсонской области.

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На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Об этом предупредил депутат Госдумы Михаил Шеремет. «На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем — Херсонской и Запорожской областей», — доложил Шеремет РИА «Новости». «В состав России возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами», — сказал депутат. Он добавил, что референдумы обязательно состоятся. Шеремет уверен, что нет сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав РФ. Референдум в Запорожской области о вхождении в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября. В этих же числах референдум пройдет и на территориях Донбасса, а также и в Херсонской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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