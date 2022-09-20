Депутат ГД Шеремет доложил о начале распада Украины

Депутат ГД Шеремет: на Украине запущен неминуемый процесс распада страны

21 сентября 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Распад Украины начался — Шеремет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Об этом предупредил депутат Госдумы Михаил Шеремет. «На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем — Херсонской и Запорожской областей», — доложил Шеремет РИА «Новости». «В состав России возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами», — сказал депутат. Он добавил, что референдумы обязательно состоятся. Шеремет уверен, что нет сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав РФ. Референдум в Запорожской области о вхождении в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября. В этих же числах референдум пройдет и на территориях Донбасса, а также и в Херсонской области.

На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Об этом предупредил депутат Госдумы Михаил Шеремет. «На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем — Херсонской и Запорожской областей», — доложил Шеремет РИА «Новости». «В состав России возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами», — сказал депутат. Он добавил, что референдумы обязательно состоятся. Шеремет уверен, что нет сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав РФ. Референдум в Запорожской области о вхождении в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября. В этих же числах референдум пройдет и на территориях Донбасса, а также и в Херсонской области.