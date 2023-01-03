Глава Чечни Кадыров: смерть Хасбулатова является невосполнимой утратой для всего чеченского народа

Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью ХасбулатоваФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Смерть последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова является невосполнимой утратой для Чечни. С таким заявлением выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что Хасбулатов после завершения политической карьеры продолжал вносить вклад в общество в виде передачи знаний и опыта молодому поколению.
Руслан Хасбулатов скончался 3 января в возрасте 80-ти лет. Он умер в Подмосковье у себя на даче. Причина смерти неизвестна. Похороны политика пройдут в Чечне в соответствии с обычаями.
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Смерть последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова является невосполнимой утратой для Чечни. С таким заявлением выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что Хасбулатов после завершения политической карьеры продолжал вносить вклад в общество в виде передачи знаний и опыта молодому поколению. Руслан Хасбулатов скончался 3 января в возрасте 80-ти лет. Он умер в Подмосковье у себя на даче. Причина смерти неизвестна. Похороны политика пройдут в Чечне в соответствии с обычаями.