03 января 2023

Глава Чечни Кадыров: смерть Хасбулатова является невосполнимой утратой для всего чеченского народа

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Хасбулатова Фото:

Смерть последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова является невосполнимой утратой для Чечни. С таким заявлением выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что Хасбулатов после завершения политической карьеры продолжал вносить вклад в общество в виде передачи знаний и опыта молодому поколению.

Руслан Хасбулатов скончался 3 января в возрасте 80-ти лет. Он умер в Подмосковье у себя на даче. Причина смерти неизвестна. Похороны политика пройдут в Чечне в соответствии с обычаями.

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Смерть последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова является невосполнимой утратой для Чечни. С таким заявлением выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что Хасбулатов после завершения политической карьеры продолжал вносить вклад в общество в виде передачи знаний и опыта молодому поколению. Руслан Хасбулатов скончался 3 января в возрасте 80-ти лет. Он умер в Подмосковье у себя на даче. Причина смерти неизвестна. Похороны политика пройдут в Чечне в соответствии с обычаями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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