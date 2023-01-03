В Подмосковье скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов

04 января 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Ему было 80 лет Фото © ТАСС / Роман Демьяненко В возрасте 80-ти лет скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом сообщили его близкие. «Да, действительно, это так», — сказала невестка политика Омара Хасбулатова, передает «Пятый канал». «В Москве прощания не будет, улетаем завтра… [Похороны будут] завтра или послезавтра», — рассказала она РИА Новости. Причина смерти Руслана Хасбулатова в настоящий момент неизвестна. Хасбулатов скончался в Подмосковье у себя на даче приблизительно в 19:00 по московскому времени. Тело привезут ночью в родовое село Толстой-юрти (Чечня — прим. URA.RU) и похоронят в соответствии с обычаями. Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в городе Грозном. После депортации чеченцев был переселен в Казахстан, в село Полудино, где прошли его детство и юность. В 1962 он уехал в столицу России, где в 1965 окончил юридический факультет МГУ, а в 1970 году стал аспирантом экономического факультета этого же университета. Весной 1990 года был избран народным депутатом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), 5 июня того же года его назначили первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, спустя пять дней — исполняющим обязанности председателя Верховного Совета РСФСР. Председателем Верховного Совета Российской Федерации он стал 19 октября 1991 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В возрасте 80-ти лет скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом сообщили его близкие. «Да, действительно, это так», — сказала невестка политика Омара Хасбулатова, передает «Пятый канал». «В Москве прощания не будет, улетаем завтра… [Похороны будут] завтра или послезавтра», — рассказала она РИА Новости. Причина смерти Руслана Хасбулатова в настоящий момент неизвестна. Хасбулатов скончался в Подмосковье у себя на даче приблизительно в 19:00 по московскому времени. Тело привезут ночью в родовое село Толстой-юрти (Чечня — прим. URA.RU) и похоронят в соответствии с обычаями. Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в городе Грозном. После депортации чеченцев был переселен в Казахстан, в село Полудино, где прошли его детство и юность. В 1962 он уехал в столицу России, где в 1965 окончил юридический факультет МГУ, а в 1970 году стал аспирантом экономического факультета этого же университета. Весной 1990 года был избран народным депутатом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), 5 июня того же года его назначили первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, спустя пять дней — исполняющим обязанности председателя Верховного Совета РСФСР. Председателем Верховного Совета Российской Федерации он стал 19 октября 1991 года.