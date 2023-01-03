МО РФ сообщило об увеличении числа погибших в результате удара ВСУ по Макеевке

МО РФ: число погибших в Макеевке увеличилось до 89, среди них полковник Бачурин

04 января 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Количество погибших увеличилось до 89, среди них полковник Бачурин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Число российских военных, погибших при ударе со стороны ВСУ по Макеевке, выросло до 89 человек, среди них заместитель командира полка подполковник Бачурин. Об этом рассказал первый замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергей Севрюков. «В ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин», — доложил Севрюков в видео, опубликованном Минобороны РФ в telegram-кеанале . По его словам, сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части младшими командирами и военнослужащими других подразделений были приняты все необходимые меры по спасению пострадавших. В своем обращении Севрюков доложил, что первого января в 00:01 по московскому времени украинскими военными был нанесен удар шестью реактивными снарядами системой залпового огня (РСЗО) HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка. «Два реактивных снаряда были перехвачены дежурными средства ПВО», — отметил он. «Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. От детонации боевых частей реактивных снарядов HIMARS произошло обрушение перекрытия», — сообщил Севрюков подробности произошедшего. Далее российские военные ответным огнем уничтожили пусковую установку системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке. «Также […] в районе железнодорожной станции „Дружковка“ ДНР уничтожены еще четыре военно-пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 „Вампир“, более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также 200 украинских националистов и иностранных наемников», — заключил генерал. В новогоднюю ночь представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ обстреливают Макеевку и Донецк. Ближе к утру стало известно о 15 раненных. Сергей Севрюков доложил, что основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Число российских военных, погибших при ударе со стороны ВСУ по Макеевке, выросло до 89 человек, среди них заместитель командира полка подполковник Бачурин. Об этом рассказал первый замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергей Севрюков. «В ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин», — доложил Севрюков в видео, опубликованном Минобороны РФ в telegram-кеанале. По его словам, сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части младшими командирами и военнослужащими других подразделений были приняты все необходимые меры по спасению пострадавших. В своем обращении Севрюков доложил, что первого января в 00:01 по московскому времени украинскими военными был нанесен удар шестью реактивными снарядами системой залпового огня (РСЗО) HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка. «Два реактивных снаряда были перехвачены дежурными средства ПВО», — отметил он. «Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. От детонации боевых частей реактивных снарядов HIMARS произошло обрушение перекрытия», — сообщил Севрюков подробности произошедшего. Далее российские военные ответным огнем уничтожили пусковую установку системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке. «Также […] в районе железнодорожной станции „Дружковка“ ДНР уничтожены еще четыре военно-пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 „Вампир“, более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также 200 украинских националистов и иностранных наемников», — заключил генерал. В новогоднюю ночь представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ обстреливают Макеевку и Донецк. Ближе к утру стало известно о 15 раненных. Сергей Севрюков доложил, что основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов.