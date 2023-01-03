03 января 2023
02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Мэр из ХМАО сообщила, где горожане могут покататься на собаках и оленях. Фото

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай пригласила посетить этнодеревню
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, северные олени
Эльвира Бугай пригласила горожан посетить юганскую этнодеревню Фото:

Глава администрации Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай рассказала, что горожане могут покататься на собачьих и оленьих упряжках в юганской этнодеревне. Своими впечатлениями она поделилась на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня посетили юганскую этнодеревню, получили массу позитивных эмоций, пообщались с гостями деревни. Детворе — раздолье, одни резвятся на горках, других активно катают на оленьих упряжках и ездовых хаски», — написала Эльвира Бугай в соцсети.

Также, желающие могут приобрести там натуральные оленьи шкуры и северные деликатесы — щуку и клюкву. Посетить этнодеревню можно до 8 января с 11 до 14 часов 30 минут.

Ранее URA.RU рассказало, что в Белоярском районе ХМАО планируют создать курорт с ваннами из оленьих рогов. Финансирование для строительства планируется получить по госпрограмме импортозамещения.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Глава администрации Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай рассказала, что горожане могут покататься на собачьих и оленьих упряжках в юганской этнодеревне. Своими впечатлениями она поделилась на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня посетили юганскую этнодеревню, получили массу позитивных эмоций, пообщались с гостями деревни. Детворе — раздолье, одни резвятся на горках, других активно катают на оленьих упряжках и ездовых хаски», — написала Эльвира Бугай в соцсети. Также, желающие могут приобрести там натуральные оленьи шкуры и северные деликатесы — щуку и клюкву. Посетить этнодеревню можно до 8 января с 11 до 14 часов 30 минут. Ранее URA.RU рассказало, что в Белоярском районе ХМАО планируют создать курорт с ваннами из оленьих рогов. Финансирование для строительства планируется получить по госпрограмме импортозамещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...