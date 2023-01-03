Глава администрации Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай рассказала, что горожане могут покататься на собачьих и оленьих упряжках в юганской этнодеревне. Своими впечатлениями она поделилась на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня посетили юганскую этнодеревню, получили массу позитивных эмоций, пообщались с гостями деревни. Детворе — раздолье, одни резвятся на горках, других активно катают на оленьих упряжках и ездовых хаски», — написала Эльвира Бугай в соцсети.
Также, желающие могут приобрести там натуральные оленьи шкуры и северные деликатесы — щуку и клюкву. Посетить этнодеревню можно до 8 января с 11 до 14 часов 30 минут.
Ранее URA.RU рассказало, что в Белоярском районе ХМАО планируют создать курорт с ваннами из оленьих рогов. Финансирование для строительства планируется получить по госпрограмме импортозамещения.
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