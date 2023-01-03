03 января 2023

В США раскрыли тайный знак, посылаемый Зеленским

Образ Зеленского на выступлении в США говорил о важности помощи для Украины
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский своим внешним видом старается создать образ воина, пишет WP Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на выступлении в Конгрессе США говорил о незапланированности визита в Вашингтон и важности оказания помощи его стране. Такого стиля одежды глава украинского государства придерживается с момента начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

«Наряд президента Украины вместе с бородой подчеркивал незапланированность визита, а также актуальность просьбы Зеленского о помощи и мире», — пишет газета. Там добавили, что выбор одежды украинского президента сделан для того, чтобы создать образ воина и политического лидера.

Ранее президент Украины Зеленский посетил США. На встрече от лидера украинского государства прозвучали новые просьбы о поставках оружия, что, по мнению американских СМИ, ведет к продолжению конфликта на Украине.

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Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на выступлении в Конгрессе США говорил о незапланированности визита в Вашингтон и важности оказания помощи его стране. Такого стиля одежды глава украинского государства придерживается с момента начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Наряд президента Украины вместе с бородой подчеркивал незапланированность визита, а также актуальность просьбы Зеленского о помощи и мире», — пишет газета. Там добавили, что выбор одежды украинского президента сделан для того, чтобы создать образ воина и политического лидера. Ранее президент Украины Зеленский посетил США. На встрече от лидера украинского государства прозвучали новые просьбы о поставках оружия, что, по мнению американских СМИ, ведет к продолжению конфликта на Украине.
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