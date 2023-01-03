В США раскрыли тайный знак, посылаемый Зеленским

Образ Зеленского на выступлении в США говорил о важности помощи для Украины

04 января 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Зеленский своим внешним видом старается создать образ воина, пишет WP Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на выступлении в Конгрессе США говорил о незапланированности визита в Вашингтон и важности оказания помощи его стране. Такого стиля одежды глава украинского государства придерживается с момента начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Наряд президента Украины вместе с бородой подчеркивал незапланированность визита, а также актуальность просьбы Зеленского о помощи и мире», — пишет газета . Там добавили, что выбор одежды украинского президента сделан для того, чтобы создать образ воина и политического лидера. Ранее президент Украины Зеленский посетил США. На встрече от лидера украинского государства прозвучали новые просьбы о поставках оружия, что, по мнению американских СМИ, ведет к продолжению конфликта на Украине.

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на выступлении в Конгрессе США говорил о незапланированности визита в Вашингтон и важности оказания помощи его стране. Такого стиля одежды глава украинского государства придерживается с момента начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Наряд президента Украины вместе с бородой подчеркивал незапланированность визита, а также актуальность просьбы Зеленского о помощи и мире», — пишет газета. Там добавили, что выбор одежды украинского президента сделан для того, чтобы создать образ воина и политического лидера. Ранее президент Украины Зеленский посетил США. На встрече от лидера украинского государства прозвучали новые просьбы о поставках оружия, что, по мнению американских СМИ, ведет к продолжению конфликта на Украине.