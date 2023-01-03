США поставили Германии первую партию газа взамен российского

04 января 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

Танкер из США прибыл в открывшийся терминал по приему СПГ в Вильгельмсхафене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый танкер с сжиженным природным газом (СПГ) из США прибыл в немецкий терминал по приему СПГ в Вильгельмсхафене. Об этом сообщила энергетическая компания RWE. «Первый танкер со сжиженным природным газом прибыл из США в Германию», — сообщает компания. Там добавили, что танкер прибыл в открытый недавно терминал по приему СПГ в Вильгельмсхафене. Немецкая компания RWE и американская Sempra Infrastructure заключили договор на поставку сжиженного природного газа в объеме 2,25 миллиона тонн топлива в год. Ранее страны Запада ввели потолок цен на газ и нефть из РФ на фоне спецоперации. В ответ президент РФ Владимир Путин запретил на продажу нефтепродуктов странам, применившим утвержденный ЕС потолок цен. При этом страны Евросоюза на фоне эмбарго на нефть из России нарастили импорт российского СПГ на 21%. Тем временем, власти Великобритании приняли решение прекратить с 1 января закупку сжиженного природного газа из России, передает RT.

Первый танкер с сжиженным природным газом (СПГ) из США прибыл в немецкий терминал по приему СПГ в Вильгельмсхафене. Об этом сообщила энергетическая компания RWE. «Первый танкер со сжиженным природным газом прибыл из США в Германию», — сообщает компания. Там добавили, что танкер прибыл в открытый недавно терминал по приему СПГ в Вильгельмсхафене. Немецкая компания RWE и американская Sempra Infrastructure заключили договор на поставку сжиженного природного газа в объеме 2,25 миллиона тонн топлива в год. Ранее страны Запада ввели потолок цен на газ и нефть из РФ на фоне спецоперации. В ответ президент РФ Владимир Путин запретил на продажу нефтепродуктов странам, применившим утвержденный ЕС потолок цен. При этом страны Евросоюза на фоне эмбарго на нефть из России нарастили импорт российского СПГ на 21%. Тем временем, власти Великобритании приняли решение прекратить с 1 января закупку сжиженного природного газа из России, передает RT.