ВСУ придумали необычную хитрость в ходе боев на купянском направлении

Офицер Марочко: ВСУ на купянском направлении используют тактику маневренной обороны

04 января 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются ввести российскую армию в заблуждение, заявил Андрей Марочко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ротная тактическая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении использует хитрую тактику, основанную на маневренной обороне, которая служит в качестве сдерживания атак российских войск. Об этом рассказал офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко. «Ротная тактическая группа вооруженных формирований Украины ведет маневренную оборону для сдерживания наших наступающих порядков», — написал в своем telegram-канале Марочко. Он подчеркнул, что это делается для введения в заблуждение войск России. Попытки скрыть реальную численность войск предпринимаются через использование ложных позиций, заключил офицер. Ранее стало известно, что украинские военнослужащие будут обучаться в США новой тактике ведения боя, а именно маневрированию пехоты с поддержкой артиллерии. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ используют тактику слоеного пирога, которая подразумевает расположение украинских войск среди мирного населения, передает RT. Военный эксперт Роман Насонов не исключил, что украинская армия вскоре может перейти к активной обороне, сообщает телеканал 360.

Ротная тактическая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении использует хитрую тактику, основанную на маневренной обороне, которая служит в качестве сдерживания атак российских войск. Об этом рассказал офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко. «Ротная тактическая группа вооруженных формирований Украины ведет маневренную оборону для сдерживания наших наступающих порядков», — написал в своем telegram-канале Марочко. Он подчеркнул, что это делается для введения в заблуждение войск России. Попытки скрыть реальную численность войск предпринимаются через использование ложных позиций, заключил офицер. Ранее стало известно, что украинские военнослужащие будут обучаться в США новой тактике ведения боя, а именно маневрированию пехоты с поддержкой артиллерии. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ используют тактику слоеного пирога, которая подразумевает расположение украинских войск среди мирного населения, передает RT. Военный эксперт Роман Насонов не исключил, что украинская армия вскоре может перейти к активной обороне, сообщает телеканал 360.