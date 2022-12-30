Politico: США обучают Украину новой тактике против России

ВСУ обучают новой тактику против ВС РФ, пишет Politico Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В США обучают украинских бойцов новой тактике, которая должна им помочь в столкновениях с Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Politico.

«Новая учебная программа, недавно объявленная Пентагоном, научит украинских солдат новой тактике маневрирования пехоты с поддержкой артиллерии», — пишет СМИ, ссылаясь на слова генерал-лейтенанта в отставке Марка Хертлинга.

По его словам, данное новшество в ходе ведения боевых действий может стать ключом к успешному форсированию реки украинскими силами. Причем он подчеркивает, что даже в таком случае Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнуться с серьезным противодействием со стороны российских солдат, но РФ будет труднее противостоять такому движению.

Ранее сообщалось, что российские военные изменили тактику боев на Украине. Благодаря успешным действиям командующего группировкой российских войск в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина, ВСУ лишаются шансов на успешное наступление.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. США провалили тактику на Украине, сообщает телеканал 360.