В РФ хотят лишить мигрантов двух лазеек для получения гражданства

Состояние в браке с гражданином России не менее трех лет и наличие в семье общего ребенка могут перестать быть причинами для упрощенного получения гражданства РФ мигрантами. Об этом говорится в законопроекте от МВД России.
«Мигрантам могут запретить получать упрощенное гражданство РФ через фиктивные браки и отцовство», — передает содержимое законопроекта телеканал «Звезда». Там добавили, что по действующему закону иностранцы и лица без гражданства могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства на основании имеющегося нахождения в браке с гражданином РФ не менее трех лет, либо наличием в семье общего ребенка.
Ранее сообщалось, что иностранные граждане могут получить гражданство РФ по упрощенной схеме, если они заключат контракт на прохождение службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года. Тем временем, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал об увеличении количества криминальных проявлений со стороны мигрантов, передает RT.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Состояние в браке с гражданином России не менее трех лет и наличие в семье общего ребенка могут перестать быть причинами для упрощенного получения гражданства РФ мигрантами. Об этом говорится в законопроекте от МВД России. «Мигрантам могут запретить получать упрощенное гражданство РФ через фиктивные браки и отцовство», — передает содержимое законопроекта телеканал «Звезда». Там добавили, что по действующему закону иностранцы и лица без гражданства могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства на основании имеющегося нахождения в браке с гражданином РФ не менее трех лет, либо наличием в семье общего ребенка. Ранее сообщалось, что иностранные граждане могут получить гражданство РФ по упрощенной схеме, если они заключат контракт на прохождение службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года. Тем временем, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал об увеличении количества криминальных проявлений со стороны мигрантов, передает RT.