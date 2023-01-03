03 января 2023
02 января 2023
01 января 2023

Тюменец угнал иномарку, чтобы добраться до дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега во дворах. Тюмень, автомобили во дворе, машины во дворе
Тюменец угнал иномарку с оставленными в салоне ключами Фото:

Тюменец угнал иномарку в центре города, после чего поехал на ней домой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

«Поступило сообщение от гражданина, что у него угнали автомобиль „Тойота Марк 2“, который он припарковал на улице Советской. Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого в угоне. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что, гуляя по центру города, заметил на парковке иномарку, с оставленными в замке зажигания ключами, и решил до ехать на ней до дома», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, как тюменский подросток угнал машину, чтобы попасть на вечеринку. Он проехал несколько километров, после чего устроил погоню с участием сотрудников ДПС.

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Тюменец угнал иномарку в центре города, после чего поехал на ней домой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. «Поступило сообщение от гражданина, что у него угнали автомобиль „Тойота Марк 2“, который он припарковал на улице Советской. Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого в угоне. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что, гуляя по центру города, заметил на парковке иномарку, с оставленными в замке зажигания ключами, и решил до ехать на ней до дома», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, как тюменский подросток угнал машину, чтобы попасть на вечеринку. Он проехал несколько километров, после чего устроил погоню с участием сотрудников ДПС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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