Тюменец угнал иномарку, чтобы добраться до дома

04 января 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Тюменец угнал иномарку с оставленными в салоне ключами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменец угнал иномарку в центре города, после чего поехал на ней домой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. «Поступило сообщение от гражданина, что у него угнали автомобиль „Тойота Марк 2“, который он припарковал на улице Советской. Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого в угоне. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что, гуляя по центру города, заметил на парковке иномарку, с оставленными в замке зажигания ключами, и решил до ехать на ней до дома», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, как тюменский подросток угнал машину, чтобы попасть на вечеринку. Он проехал несколько километров, после чего устроил погоню с участием сотрудников ДПС.

Тюменец угнал иномарку в центре города, после чего поехал на ней домой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. «Поступило сообщение от гражданина, что у него угнали автомобиль „Тойота Марк 2“, который он припарковал на улице Советской. Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого в угоне. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что, гуляя по центру города, заметил на парковке иномарку, с оставленными в замке зажигания ключами, и решил до ехать на ней до дома», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, как тюменский подросток угнал машину, чтобы попасть на вечеринку. Он проехал несколько километров, после чего устроил погоню с участием сотрудников ДПС.