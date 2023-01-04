Пушилин подтвердил гибель замкомандира полка Бачурина в Макеевке

Денис Пушилин подтвердил информацию о гибели замкомандира Бачурина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) здания ПТУ в Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин. Эту информацию подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Заместитель командира полка, увы, погиб», — написал Пушилин в своем
Ранее в Минобороны РФ заявили, что количество погибших при обстреле ПТУ в Макеевке выросло до 89. Среди них оказался и заместитель командира полка подполковник Бачурин. Удар по ПТУ, где находились мобилизованные, был нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS, передает RT.
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