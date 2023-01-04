Пушилин подтвердил гибель замкомандира полка Бачурина в Макеевке

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин подтвердил информацию о гибели замкомандира Бачурина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) здания ПТУ в Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин. Эту информацию подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Заместитель командира полка, увы, погиб», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Имя замкомандира Бачурина не называется.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что количество погибших при обстреле ПТУ в Макеевке выросло до 89. Среди них оказался и заместитель командира полка подполковник Бачурин. Удар по ПТУ, где находились мобилизованные, был нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS, передает RT.

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В ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) здания ПТУ в Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин. Эту информацию подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Заместитель командира полка, увы, погиб», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Имя замкомандира Бачурина не называется. Ранее в Минобороны РФ заявили, что количество погибших при обстреле ПТУ в Макеевке выросло до 89. Среди них оказался и заместитель командира полка подполковник Бачурин. Удар по ПТУ, где находились мобилизованные, был нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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