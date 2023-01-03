В ЯНАО из-за плохой погоды закрыли зимник

04 января 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды в ЯНАО закрыли зимник Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Из-за плохих погодных условий в ЯНАО закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с ухудшением погодных условий движение по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги закрыто для всех видов ТС. После улучшения погоды и расчистки проезда движение будет возобновлено», — рассказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что с 4 по 6 января в округе ожидаются морозы до -40. Также синоптики предупреждали о снежной погоде и метелях.



Из-за плохих погодных условий в ЯНАО закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с ухудшением погодных условий движение по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги закрыто для всех видов ТС. После улучшения погоды и расчистки проезда движение будет возобновлено», — рассказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что с 4 по 6 января в округе ожидаются морозы до -40. Также синоптики предупреждали о снежной погоде и метелях.