В ЯНАО из-за плохой погоды закрыли зимник

Из-за непогоды в ЯНАО закрыли зимник
Из-за плохих погодных условий в ЯНАО закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«В связи с ухудшением погодных условий движение по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги закрыто для всех видов ТС. После улучшения погоды и расчистки проезда движение будет возобновлено», — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что с 4 по 6 января в округе ожидаются морозы до -40. Также синоптики предупреждали о снежной погоде и метелях.
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