03 января 2023
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01 января 2023

В ЯНАО из-за плохой погоды закрыли зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, зимник, дорога
Из-за непогоды в ЯНАО закрыли зимник Фото:

Из-за плохих погодных условий в ЯНАО закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с ухудшением погодных условий движение по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги закрыто для всех видов ТС. После улучшения погоды и расчистки проезда движение будет возобновлено», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 4 по 6 января в округе ожидаются морозы до -40. Также синоптики предупреждали о снежной погоде и метелях.

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Из-за плохих погодных условий в ЯНАО закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с ухудшением погодных условий движение по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги закрыто для всех видов ТС. После улучшения погоды и расчистки проезда движение будет возобновлено», — рассказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что с 4 по 6 января в округе ожидаются морозы до -40. Также синоптики предупреждали о снежной погоде и метелях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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