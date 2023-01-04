Цены на газ в Европе достигли минимума

04 января 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Цена на газ в Европе упала ниже 750 долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Цены на газ в Европе впервые с февраля 2022 года упали ниже отметки в 750 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщается на сайте лондонской биржи ICE. Из данных биржи следует, что цена на газ по индексу TTF упала до минимальной отметки в 741,4 доллара за тысячу кубометров. Последний раз падение цены ниже 750 долларов наблюдалось 18 февраля 2022 года. Ранее уже сообщалось, что цена на газ в Европе упала почти на 7%. При этом глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что высокий уровень цен на газ станет обыденностью для европейцев, передает RT. По прогнозам немецких СМИ, потребителей в Германии в 2023 году ожидает подорожание газа на 112%, сообщает «Национальная служба новостей».

Цены на газ в Европе впервые с февраля 2022 года упали ниже отметки в 750 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщается на сайте лондонской биржи ICE. Из данных биржи следует, что цена на газ по индексу TTF упала до минимальной отметки в 741,4 доллара за тысячу кубометров. Последний раз падение цены ниже 750 долларов наблюдалось 18 февраля 2022 года. Ранее уже сообщалось, что цена на газ в Европе упала почти на 7%. При этом глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что высокий уровень цен на газ станет обыденностью для европейцев, передает RT. По прогнозам немецких СМИ, потребителей в Германии в 2023 году ожидает подорожание газа на 112%, сообщает «Национальная служба новостей».