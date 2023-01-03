В Нижневартовске ждут визита губернатора ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова проведет ряд встреч в Нижневартовске. В частности, глава региона посетит больницу-долгострой, встретится с главой города, депутатами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инсайдер в политических кругах Югры.
Губернатор [Югры Наталья Комарова] будет работать в Нижневартовске 5 января. В программе визита значится встреча с жителями дома, где взорвался газ. Также она намерена обсудить текущие вопросы с главой города [Дмитрием Кощенко] и местными депутатами», — рассказал инсайдер.
URA.RU направило запрос в департамент общественных и внешних связей округа. Однако, получить ответ до момента публикации не удалось.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретит Новый год в кругу семьи в Москве. Рождество глава региона планировала провести в Ханты-Мансийске.
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