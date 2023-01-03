03 января 2023
02 января 2023
01 января 2023

В Нижневартовске ждут визита губернатора ХМАО

Губернатор ХМАО Комарова приедет в Нижневартовск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, комарова наталья
Глава округа Комарова проведет встречу с мэром Нижневартовска Кощенко и местными депутатами Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова проведет ряд встреч в Нижневартовске. В частности, глава региона посетит больницу-долгострой, встретится с главой города, депутатами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инсайдер в политических кругах Югры.

Губернатор [Югры Наталья Комарова] будет работать в Нижневартовске 5 января. В программе визита значится встреча с жителями дома, где взорвался газ. Также она намерена обсудить текущие вопросы с главой города [Дмитрием Кощенко] и местными депутатами», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в департамент общественных и внешних связей округа. Однако, получить ответ до момента публикации не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретит Новый год в кругу семьи в Москве. Рождество глава региона планировала провести в Ханты-Мансийске.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова проведет ряд встреч в Нижневартовске. В частности, глава региона посетит больницу-долгострой, встретится с главой города, депутатами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инсайдер в политических кругах Югры. Губернатор [Югры Наталья Комарова] будет работать в Нижневартовске 5 января. В программе визита значится встреча с жителями дома, где взорвался газ. Также она намерена обсудить текущие вопросы с главой города [Дмитрием Кощенко] и местными депутатами», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в департамент общественных и внешних связей округа. Однако, получить ответ до момента публикации не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретит Новый год в кругу семьи в Москве. Рождество глава региона планировала провести в Ханты-Мансийске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...