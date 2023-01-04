Киев признали лучшим городом планеты

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Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
В Resonance Consultancy отметили развивающуюся инфраструктуру Киева Фото:

Агентство Resonance Consultancy признало Киев лучшим городом планеты в 2023 году. Украинская столица заняла первое место рейтинге «100 лучших городов мира».

«Почетный лучший город», — написали на сайте агентства. Эксперты также отметили существенное развитие инфраструктуры в столице Украины. «Инфраструктура города заметно улучшилась. Автобусы были заменены, парки и скверы отремонтированы», — заявили в Resonance Consultancy.

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Агентство Resonance Consultancy признало Киев лучшим городом планеты в 2023 году. Украинская столица заняла первое место рейтинге «100 лучших городов мира». «Почетный лучший город», — написали на сайте агентства. Эксперты также отметили существенное развитие инфраструктуры в столице Украины. «Инфраструктура города заметно улучшилась. Автобусы были заменены, парки и скверы отремонтированы», — заявили в Resonance Consultancy.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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