Киев признали лучшим городом планеты

Агентство Resonance Consultancy признало Киев лучшим городом планеты в 2023 году. Украинская столица заняла первое место рейтинге «100 лучших городов мира».
«Почетный лучший город», — написали на сайте агентства. Эксперты также отметили существенное развитие инфраструктуры в столице Украины. «Инфраструктура города заметно улучшилась. Автобусы были заменены, парки и скверы отремонтированы», — заявили в Resonance Consultancy.
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Агентство Resonance Consultancy признало Киев лучшим городом планеты в 2023 году. Украинская столица заняла первое место рейтинге «100 лучших городов мира». «Почетный лучший город», — написали на сайте агентства. Эксперты также отметили существенное развитие инфраструктуры в столице Украины. «Инфраструктура города заметно улучшилась. Автобусы были заменены, парки и скверы отремонтированы», — заявили в Resonance Consultancy.