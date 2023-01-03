В Кургане сотрудники оборонного завода пожаловались, что не могут уехать на автобусе домой

04 января 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Курганцы не могут дождаться автобусов после работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Сотрудники предприятия «Курганмашзавод» сообщили, что после работы не могут уехать в микрорайон Локомотивный на автобусах маршрутов №15 и №13. Жалоба появилась на сайте «Обратись». Горожане отметили, что проблемы возникли после транспортной реформы. В пресс-службе администрации города URA.RU сообщили, что в ближайшее время расписание общественного транспорта скорректируют согласно графику работы предприятий. «Работаем на КМЗ. Выходим с проходной в 19:15. До нового года ездил автобус маршрута №13. На остановке „Зауралец“ он был в 19:30. Теперь появился маршрут №15. Но по этому графику автобусы не ездят. То есть в обычное время мы с работы уже уехать не сможем. Просим изменить время или добавить третий маршрут», — говорится в сообщении на сайте «Обратись». Автор жалобы отметил, что в Локомотивном живут много людей, а автобусные маршруты туда и обратно постоянно сокращают. Из-за этого детям приходится зимой ходить в школу пешком. А пенсионеры вынуждены идти до остановки «Север», которая находится далеко от микрорайона, и с нее уезжать в больницы. В пресс-службе администрации города в ответ на редакционный запрос URA.RU сообщили, что сейчас микрорайон обслуживают два маршрута №13 «ОАО „Синтез“ — пос. Локомотивный» и №15 «пос. Смолино — пос. Локомотивный». «С 5 января будет произведена корректировка расписания маршрута №15 с учетом режима работы предприятий. С 9 января на маршруте №15 будет работать четыре автобуса», — отметили в мэрии. В диспетчерской транспортного управления корреспонденту агентства пояснили, что общественный транспорт изменил графики движения. Плюс из-за новогодних праздников на маршрутах работает меньше автобусов. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана не смог дождаться автобуса на новом маршруте № 63 (бывший № 363), который идет с улицы Лескова до железнодорожного вокзала. Тогда в транспортном управлении города сообщили, что автобуса не было, так как маршрут продолжает работу под старым номером. С 3 января на курганские улицы вышли автобусные маршруты с обновленными нумерацией и оформлением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники предприятия «Курганмашзавод» сообщили, что после работы не могут уехать в микрорайон Локомотивный на автобусах маршрутов №15 и №13. Жалоба появилась на сайте «Обратись». Горожане отметили, что проблемы возникли после транспортной реформы. В пресс-службе администрации города URA.RU сообщили, что в ближайшее время расписание общественного транспорта скорректируют согласно графику работы предприятий. «Работаем на КМЗ. Выходим с проходной в 19:15. До нового года ездил автобус маршрута №13. На остановке „Зауралец“ он был в 19:30. Теперь появился маршрут №15. Но по этому графику автобусы не ездят. То есть в обычное время мы с работы уже уехать не сможем. Просим изменить время или добавить третий маршрут», — говорится в сообщении на сайте «Обратись». Автор жалобы отметил, что в Локомотивном живут много людей, а автобусные маршруты туда и обратно постоянно сокращают. Из-за этого детям приходится зимой ходить в школу пешком. А пенсионеры вынуждены идти до остановки «Север», которая находится далеко от микрорайона, и с нее уезжать в больницы. В пресс-службе администрации города в ответ на редакционный запрос URA.RU сообщили, что сейчас микрорайон обслуживают два маршрута №13 «ОАО „Синтез“ — пос. Локомотивный» и №15 «пос. Смолино — пос. Локомотивный». «С 5 января будет произведена корректировка расписания маршрута №15 с учетом режима работы предприятий. С 9 января на маршруте №15 будет работать четыре автобуса», — отметили в мэрии. В диспетчерской транспортного управления корреспонденту агентства пояснили, что общественный транспорт изменил графики движения. Плюс из-за новогодних праздников на маршрутах работает меньше автобусов. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана не смог дождаться автобуса на новом маршруте № 63 (бывший № 363), который идет с улицы Лескова до железнодорожного вокзала. Тогда в транспортном управлении города сообщили, что автобуса не было, так как маршрут продолжает работу под старым номером. С 3 января на курганские улицы вышли автобусные маршруты с обновленными нумерацией и оформлением.