В ходе специальной операции погиб солдат Сергей Молодцов из Серова (Свердловская область). Мужчина входил в состав ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа.
«Прощание с Сергеем Молодцовым состоится 5 января в 12:00 часов в похоронном зале „Прощание“. Он будет похоронен на городском кладбище в Серове», — рассказали в администрации.
В 1995—1997 годах мужчина проходил военную службу в армии. «С января 1995 по январь 1996 года принимал участие в контртеррористической операции в Чечне», — дополнили в мэрии.
Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления продолжавшихся около восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация является вынужденной мерой, призванной спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.
Свердловский солдат из ЧВК «Вагнер» погиб на спецоперации
Фото: администрация Серовского городского округа
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В ходе специальной операции погиб солдат Сергей Молодцов из Серова (Свердловская область). Мужчина входил в состав ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа. «Прощание с Сергеем Молодцовым состоится 5 января в 12:00 часов в похоронном зале „Прощание“. Он будет похоронен на городском кладбище в Серове», — рассказали в администрации. В 1995—1997 годах мужчина проходил военную службу в армии. «С января 1995 по январь 1996 года принимал участие в контртеррористической операции в Чечне», — дополнили в мэрии. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления продолжавшихся около восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация является вынужденной мерой, призванной спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.