03 января 2023

Свердловский солдат из ЧВК «Вагнер» погиб на спецоперации. Фото

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В Серове простятся с солдатом из ЧВК «Вагнер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной операции погиб солдат Сергей Молодцов из Серова (Свердловская область). Мужчина входил в состав ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа.

«Прощание с Сергеем Молодцовым состоится 5 января в 12:00 часов в похоронном зале „Прощание“. Он будет похоронен на городском кладбище в Серове», — рассказали в администрации.

В 1995—1997 годах мужчина проходил военную службу в армии. «С января 1995 по январь 1996 года принимал участие в контртеррористической операции в Чечне», — дополнили в мэрии.

Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления продолжавшихся около восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация является вынужденной мерой, призванной спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Свердловский солдат из ЧВК «Вагнер» погиб на спецоперации
Фото:

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В ходе специальной операции погиб солдат Сергей Молодцов из Серова (Свердловская область). Мужчина входил в состав ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа. «Прощание с Сергеем Молодцовым состоится 5 января в 12:00 часов в похоронном зале „Прощание“. Он будет похоронен на городском кладбище в Серове», — рассказали в администрации. В 1995—1997 годах мужчина проходил военную службу в армии. «С января 1995 по январь 1996 года принимал участие в контртеррористической операции в Чечне», — дополнили в мэрии. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления продолжавшихся около восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация является вынужденной мерой, призванной спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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