Свердловский солдат из ЧВК «Вагнер» погиб на спецоперации. Фото

04 января 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

В Серове простятся с солдатом из ЧВК «Вагнер» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе специальной операции погиб солдат Сергей Молодцов из Серова (Свердловская область). Мужчина входил в состав ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа. «Прощание с Сергеем Молодцовым состоится 5 января в 12:00 часов в похоронном зале „Прощание“. Он будет похоронен на городском кладбище в Серове», — рассказали в администрации. В 1995—1997 годах мужчина проходил военную службу в армии. «С января 1995 по январь 1996 года принимал участие в контртеррористической операции в Чечне», — дополнили в мэрии. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления продолжавшихся около восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация является вынужденной мерой, призванной спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Свердловский солдат из ЧВК «Вагнер» погиб на спецоперации Фото: администрация Серовского городского округа

В ходе специальной операции погиб солдат Сергей Молодцов из Серова (Свердловская область). Мужчина входил в состав ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа. «Прощание с Сергеем Молодцовым состоится 5 января в 12:00 часов в похоронном зале „Прощание“. Он будет похоронен на городском кладбище в Серове», — рассказали в администрации. В 1995—1997 годах мужчина проходил военную службу в армии. «С января 1995 по январь 1996 года принимал участие в контртеррористической операции в Чечне», — дополнили в мэрии. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления продолжавшихся около восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация является вынужденной мерой, призванной спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.