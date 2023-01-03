В суде рассмотрят жалобу на приговор пермскому экс-депутату Госдумы

Адвокат Алексея Бурнашова подал жалобу в кассационный суд Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции города Челябинска рассмотрит жалобу на приговор бывшему депутату Госдумы Алексею Бурнашову. В картотеке сайте суда указано, что жалобу подала защитник Бурнашова Наталья Турунцева, она была принята судом к рассмотрению.

Ленинский районный суд Перми в мае 2022 года приговорил Бурнашова к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима. Экс-депутат Госдумы был признан виновным в применение насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти. Бурнашов посчитал приговор несправедливым и пытался обжаловать в Пермском краевом суде, однако решение суда первой инстанции осталось практически без изменений.

Скандал, в центре которого оказался бывший депутат, произошел в 2021 году. Автомобиль, в котором находился Бурнашов, был остановлен сотрудниками ДПС. Полицейские посчитали, что депутат не в состоянии управлять своим авто, и предложили пройти медосвидетельствование. В ответ на это Бурнашов стал оскорблять полицейских, ударил одного из них и пытался укусить за ухо.