Пермского экс-депутата Госдумы отправили в колонию

16 мая 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

На приговор Алексей Бурнашев пришел с сумкой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывшего депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова, который летом 2021 года напал на полицейских, суд приговорил к 2,5 года колонии. Об этом из зала Ленинского районного суда сообщает корреспондент URA.RU. «Два года и шесть месяцев. Колония общего режима», — передал слова судьи журналист агентства. Ранее прокурор просил суд отправить Бурнашова на пять лет в колонию и оштрафовать на 30 тысяч рублей. Бывший депутат вину признал, а в последнем слове просил оставить его на свободе, чтобы он «продолжал помогать людям». Автомобиль Бурнашова был остановлен сотрудниками ДПС в июле 2021 года. Депутат отказался от медосвидетельствования, обругал сотрудников матом и ударил. Позднее политик принес полицейским свои извинения. После окончания срока его полномочий и, соответственно, депутатской неприкосновенности было возбуждено уголовное дело. Расследование завершено в марте. Рассмотрение началось в Ленинском районном суде Перми 21 апреля. Сотрудник ДПС Эдуард Томилин на судебном заседании рассказал, что экс-депутат пытался укусить его за ухо. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Бывшего депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова, который летом 2021 года напал на полицейских, суд приговорил к 2,5 года колонии. Об этом из зала Ленинского районного суда сообщает корреспондент URA.RU. «Два года и шесть месяцев. Колония общего режима», — передал слова судьи журналист агентства. Ранее прокурор просил суд отправить Бурнашова на пять лет в колонию и оштрафовать на 30 тысяч рублей. Бывший депутат вину признал, а в последнем слове просил оставить его на свободе, чтобы он «продолжал помогать людям». Автомобиль Бурнашова был остановлен сотрудниками ДПС в июле 2021 года. Депутат отказался от медосвидетельствования, обругал сотрудников матом и ударил. Позднее политик принес полицейским свои извинения. После окончания срока его полномочий и, соответственно, депутатской неприкосновенности было возбуждено уголовное дело. Расследование завершено в марте. Рассмотрение началось в Ленинском районном суде Перми 21 апреля. Сотрудник ДПС Эдуард Томилин на судебном заседании рассказал, что экс-депутат пытался укусить его за ухо.