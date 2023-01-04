Майор медслужбы пожертвовал жизнью ради больных в Запорожье

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Майора медслужбы наградили орденом мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Майор медицинской службы Александр Сеикаев спас пациентов из районной больницы в Запорожской области, несмотря на угрозу обстрелов. В Минобороны РФ сообщили, что Сеикаев погиб.

«Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных. Несмотря на опасность обстрелов, майор Сеикаев остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Майора посмертно наградили орденом мужества.

ВСУ 3 января ударили американскими ракетами из РСЗО HIMARS Запорожской области по центральной районной больнице. В Минобороны РФ отметили, что здание не использовалось в военных целях. В момент обстрела в больнице оказывали медпомощь пострадавшим. В результате последующих ударов пациенты и командир медбатальона получили ранения несовместимые с жизнью.

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Майор медицинской службы Александр Сеикаев спас пациентов из районной больницы в Запорожской области, несмотря на угрозу обстрелов. В Минобороны РФ сообщили, что Сеикаев погиб. «Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных. Несмотря на опасность обстрелов, майор Сеикаев остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Майора посмертно наградили орденом мужества. ВСУ 3 января ударили американскими ракетами из РСЗО HIMARS Запорожской области по центральной районной больнице. В Минобороны РФ отметили, что здание не использовалось в военных целях. В момент обстрела в больнице оказывали медпомощь пострадавшим. В результате последующих ударов пациенты и командир медбатальона получили ранения несовместимые с жизнью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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