Майор медслужбы пожертвовал жизнью ради больных в Запорожье

Майор медицинской службы Александр Сеикаев спас пациентов из районной больницы в Запорожской области, несмотря на угрозу обстрелов. В Минобороны РФ сообщили, что Сеикаев погиб.
«Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных. Несмотря на опасность обстрелов, майор Сеикаев остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Майора посмертно наградили орденом мужества.
ВСУ 3 января ударили американскими ракетами из РСЗО HIMARS Запорожской области по центральной районной больнице. В Минобороны РФ отметили, что здание не использовалось в военных целях. В момент обстрела в больнице оказывали медпомощь пострадавшим. В результате последующих ударов пациенты и командир медбатальона получили ранения несовместимые с жизнью.
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Майор медицинской службы Александр Сеикаев спас пациентов из районной больницы в Запорожской области, несмотря на угрозу обстрелов. В Минобороны РФ сообщили, что Сеикаев погиб. «Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных. Несмотря на опасность обстрелов, майор Сеикаев остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Майора посмертно наградили орденом мужества. ВСУ 3 января ударили американскими ракетами из РСЗО HIMARS Запорожской области по центральной районной больнице. В Минобороны РФ отметили, что здание не использовалось в военных целях. В момент обстрела в больнице оказывали медпомощь пострадавшим. В результате последующих ударов пациенты и командир медбатальона получили ранения несовместимые с жизнью.