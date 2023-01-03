ГИБДД ЯНАО просит автолюбителей отказаться от поездок из-за погоды

Госавтоинспекция ЯНАО просит автомобилистов отказаться от дальних поездок из-за погоды. Об этом 4 января сообщили на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Синоптики обещают похолодание на Ямале, усиление ветра и метель. При таких неблагоприятных погодных условиях автоинспекторы рекомендуют водителям воздержаться от загородных поездок», — сообщили в ГИБДД. Инспекторы напомнили, что при поломке автомобиля на трассе необходимо установить знак аварийной остановки и обратиться за помощью в единую диспетчерскую службу по номеру 112.
Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Причина — плохие погодные условия.
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