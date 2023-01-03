03 января 2023
02 января 2023

ГИБДД ЯНАО просит автолюбителей отказаться от поездок из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, зима, машины в снегу, снегопад, парковка, метель, климат, погода
В ГИБДД не рекомендуют отправляться в дальние поездки Фото:

Госавтоинспекция ЯНАО просит автомобилистов отказаться от дальних поездок из-за погоды. Об этом 4 января сообщили на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Синоптики обещают похолодание на Ямале, усиление ветра и метель. При таких неблагоприятных погодных условиях автоинспекторы рекомендуют водителям воздержаться от загородных поездок», — сообщили в ГИБДД. Инспекторы напомнили, что при поломке автомобиля на трассе необходимо установить знак аварийной остановки и обратиться за помощью в единую диспетчерскую службу по номеру 112.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Причина — плохие погодные условия.

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Госавтоинспекция ЯНАО просит автомобилистов отказаться от дальних поездок из-за погоды. Об этом 4 января сообщили на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Синоптики обещают похолодание на Ямале, усиление ветра и метель. При таких неблагоприятных погодных условиях автоинспекторы рекомендуют водителям воздержаться от загородных поездок», — сообщили в ГИБДД. Инспекторы напомнили, что при поломке автомобиля на трассе необходимо установить знак аварийной остановки и обратиться за помощью в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Причина — плохие погодные условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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