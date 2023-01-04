Макрон пообещал Зеленскому впервые поставить Украине «легкие танки» AMX-10 RC

Франция впервые поставит Киеву разработанные на Западе колесные танки AMX-10 RC. Об этом рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Президент (Макрон — прим. URA.RU) решил расширить военную помощь, которая уже оказывается Киеву, согласившись на поставку легких танков AMX-10 RC», — передают журналисты CNN слова Макрона, адресованные Зеленскому. О поставках лидеры стран договорились во время телефонного разговора в среду. «Это первый случай поставки разработанных на Западе танков украинской армии», — уточнил глава Елисейского дворца.
Колесные танки AMX-10 RC были спроектированы французской компанией Nexter и производились с 1976 по 1994 год. Военная техника весом 17 тонн оснащалась 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Ее экипаж состоит из четырех человек. На сегодняшний день у Франции на вооружении состоит 248 единиц данной техники.
Ранее Макрон анонсировал поставки оружия Киеву в начале 2023 года, его слова передает RT. По словам президента Франции, Париж планирует поставить Украине новые партии вооружений, в их состав будут включены ракетные установки Crotale.
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Франция впервые поставит Киеву разработанные на Западе колесные танки AMX-10 RC. Об этом рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Президент (Макрон — прим. URA.RU) решил расширить военную помощь, которая уже оказывается Киеву, согласившись на поставку легких танков AMX-10 RC», — передают журналисты CNN слова Макрона, адресованные Зеленскому. О поставках лидеры стран договорились во время телефонного разговора в среду. «Это первый случай поставки разработанных на Западе танков украинской армии», — уточнил глава Елисейского дворца. Колесные танки AMX-10 RC были спроектированы французской компанией Nexter и производились с 1976 по 1994 год. Военная техника весом 17 тонн оснащалась 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Ее экипаж состоит из четырех человек. На сегодняшний день у Франции на вооружении состоит 248 единиц данной техники. Ранее Макрон анонсировал поставки оружия Киеву в начале 2023 года, его слова передает RT. По словам президента Франции, Париж планирует поставить Украине новые партии вооружений, в их состав будут включены ракетные установки Crotale.