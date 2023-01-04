Макрон пообещал Зеленскому впервые поставить Украине «легкие танки» AMX-10 RC 04 января 2023 в 23:23 Размер текста - 17 + Макрон впервые дал согласие на поставки Киеву легких танков Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция впервые поставит Киеву разработанные на Западе колесные танки AMX-10 RC. Об этом рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Президент (Макрон — прим. URA.RU) решил расширить военную помощь, которая уже оказывается Киеву, согласившись на поставку легких танков AMX-10 RC», — передают журналисты CNN слова Макрона, адресованные Зеленскому. О поставках лидеры стран договорились во время телефонного разговора в среду. «Это первый случай поставки разработанных на Западе танков украинской армии», — уточнил глава Елисейского дворца. Колесные танки AMX-10 RC были спроектированы французской компанией Nexter и производились с 1976 по 1994 год. Военная техника весом 17 тонн оснащалась 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Ее экипаж состоит из четырех человек. На сегодняшний день у Франции на вооружении состоит 248 единиц данной техники. Ранее Макрон анонсировал поставки оружия Киеву в начале 2023 года, его слова передает RT. По словам президента Франции, Париж планирует поставить Украине новые партии вооружений, в их состав будут включены ракетные установки Crotale. Франция впервые поставит Киеву разработанные на Западе колесные танки AMX-10 RC. Об этом рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Президент (Макрон — прим. URA.RU) решил расширить военную помощь, которая уже оказывается Киеву, согласившись на поставку легких танков AMX-10 RC», — передают журналисты CNN слова Макрона, адресованные Зеленскому. О поставках лидеры стран договорились во время телефонного разговора в среду. «Это первый случай поставки разработанных на Западе танков украинской армии», — уточнил глава Елисейского дворца. Колесные танки AMX-10 RC были спроектированы французской компанией Nexter и производились с 1976 по 1994 год. Военная техника весом 17 тонн оснащалась 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Ее экипаж состоит из четырех человек. На сегодняшний день у Франции на вооружении состоит 248 единиц данной техники. Ранее Макрон анонсировал поставки оружия Киеву в начале 2023 года, его слова передает RT. По словам президента Франции, Париж планирует поставить Украине новые партии вооружений, в их состав будут включены ракетные установки Crotale. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям