Вучич предрек, что 2023 год будет тяжелым для Европы и мира

05 января 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Президент Сербии пообещал еще более тяжелый год, нежели 2022 Фото: Владимир Андреев © URA.RU 2023 год, предположительно, станет значительно более тяжелым для Европы и всего мира, нежели предыдущий. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Должен вам сказать, что я ожидаю, что 2023 год на европейском и мировом уровне будет более сложным, чем 2022 год, гораздо более сложным», — предположил Вучич в ходе пресс-конференции по итогам года, его слова передает агентство ТАСС. По мнению сербского лидера, мир столкнется с последствиями рецессии, к которой приближаются Соединенные Штаты. Ранее Вучич также пообещал и самую тяжелую зиму в истории из-за конфликта на Украине. Кроме того, по мнению политика, данный конфликт продлится дольше года, его слова передает RT.

2023 год, предположительно, станет значительно более тяжелым для Европы и всего мира, нежели предыдущий. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Должен вам сказать, что я ожидаю, что 2023 год на европейском и мировом уровне будет более сложным, чем 2022 год, гораздо более сложным», — предположил Вучич в ходе пресс-конференции по итогам года, его слова передает агентство ТАСС. По мнению сербского лидера, мир столкнется с последствиями рецессии, к которой приближаются Соединенные Штаты. Ранее Вучич также пообещал и самую тяжелую зиму в истории из-за конфликта на Украине. Кроме того, по мнению политика, данный конфликт продлится дольше года, его слова передает RT.