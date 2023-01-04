Вучич предрек, что 2023 год будет тяжелым для Европы и мира

2023 год, предположительно, станет значительно более тяжелым для Европы и всего мира, нежели предыдущий. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Должен вам сказать, что я ожидаю, что 2023 год на европейском и мировом уровне будет более сложным, чем 2022 год, гораздо более сложным», — предположил Вучич в ходе пресс-конференции по итогам года, его слова передает агентство ТАСС. По мнению сербского лидера, мир столкнется с последствиями рецессии, к которой приближаются Соединенные Штаты.
Ранее Вучич также пообещал и самую тяжелую зиму в истории из-за конфликта на Украине. Кроме того, по мнению политика, данный конфликт продлится дольше года, его слова передает RT.
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