04 января 2023

Вучич предрек, что 2023 год будет тяжелым для Европы и мира

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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, флаг сербии, 9 мая, красная площадь, сербский флаг
Президент Сербии пообещал еще более тяжелый год, нежели 2022 Фото:

2023 год, предположительно, станет значительно более тяжелым для Европы и всего мира, нежели предыдущий. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Должен вам сказать, что я ожидаю, что 2023 год на европейском и мировом уровне будет более сложным, чем 2022 год, гораздо более сложным», — предположил Вучич в ходе пресс-конференции по итогам года, его слова передает агентство ТАСС. По мнению сербского лидера, мир столкнется с последствиями рецессии, к которой приближаются Соединенные Штаты.

Ранее Вучич также пообещал и самую тяжелую зиму в истории из-за конфликта на Украине. Кроме того, по мнению политика, данный конфликт продлится дольше года, его слова передает RT.

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2023 год, предположительно, станет значительно более тяжелым для Европы и всего мира, нежели предыдущий. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Должен вам сказать, что я ожидаю, что 2023 год на европейском и мировом уровне будет более сложным, чем 2022 год, гораздо более сложным», — предположил Вучич в ходе пресс-конференции по итогам года, его слова передает агентство ТАСС. По мнению сербского лидера, мир столкнется с последствиями рецессии, к которой приближаются Соединенные Штаты. Ранее Вучич также пообещал и самую тяжелую зиму в истории из-за конфликта на Украине. Кроме того, по мнению политика, данный конфликт продлится дольше года, его слова передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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