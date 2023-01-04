Французы взбесились из-за решения Макрона поставить Киеву бронемашины AMX-10RC

05 января 2023 в 04:43 Размер текста - 17 +

Французы не одобрили решения Макрона о поставках вооружений ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели французской газеты Le Point крайне негативно отнеслись к решению президента Франции Эмманюэля Макрона поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC. На страницах издания они с критикой обрушились на своего лидера. «Макрону было бы лучше оказать серьезную и эффективную помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, чем тратить сотни миллионов <…> на Украину. Будьте осторожны, следующие недели могут стать тяжелыми для правительства и, к сожалению, для всех французов», — выразил свое недовольство в комментариях к соответствующей статье пользователь Par ORDRE PUBLIC. Другой читатель обвинил Макрона во лжи, сказав, что французский лидер уже на протяжении семи лет только и занимается тем, что врет своим согражданам. «Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков», — негодует Par Djill59. Некоторые из читателей вовсе иронизируют, задаваясь вопросом: «А есть ли вообще у Франции рабочие танки?». Макрон согласился поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC, пообещав еще большую поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает RT. Ранее читатели The Guardian потребовали от Макрона уйти в отставку, поскольку тот обвинил Россию в антифранцузской пропаганде на территории Африки. Читатели были возмущены подобным лицемерием, поскольку именно Франция проводила жестокую колониальную политику на данном континенте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели французской газеты Le Point крайне негативно отнеслись к решению президента Франции Эмманюэля Макрона поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC. На страницах издания они с критикой обрушились на своего лидера. «Макрону было бы лучше оказать серьезную и эффективную помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, чем тратить сотни миллионов <…> на Украину. Будьте осторожны, следующие недели могут стать тяжелыми для правительства и, к сожалению, для всех французов», — выразил свое недовольство в комментариях к соответствующей статье пользователь Par ORDRE PUBLIC. Другой читатель обвинил Макрона во лжи, сказав, что французский лидер уже на протяжении семи лет только и занимается тем, что врет своим согражданам. «Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков», — негодует Par Djill59. Некоторые из читателей вовсе иронизируют, задаваясь вопросом: «А есть ли вообще у Франции рабочие танки?». Макрон согласился поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC, пообещав еще большую поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает RT. Ранее читатели The Guardian потребовали от Макрона уйти в отставку, поскольку тот обвинил Россию в антифранцузской пропаганде на территории Африки. Читатели были возмущены подобным лицемерием, поскольку именно Франция проводила жестокую колониальную политику на данном континенте.