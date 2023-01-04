Юристы рассказали, как получить единую выплату семьям с детьми

05 января 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

Получить новые выплаты могут семьи, у которых среднедушевой доход ниже МРОТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 января в России ввели единую выплату для семей с детьми. Кто может рассчитывать на новые выплаты, а также какие документы нужны, рассказали опрошенные юристы. Куда обращаться за выплатами Для того чтобы начать получать ежемесячное пособие, нужно подать заявление через сайт «Госуслуги». Такой возможностью могут воспользоваться малообеспеченные россияне. «Если оба родителя работают, то по умолчанию пособие выплатят маме. Если мама не работает, деньги переведут на карту официально трудоустроенному папе ребенка», — рассказала Кристина Сретинская. Ее слова приводит агентство РБК. Кто может получить выплаты для семей с детьми Новое ежемесячное пособие смогут получить беременные женщины, если они встали на учет до 12 недели беременности, отмечает партнер коллегии адвокатов Екатерина Тягай. Минимальный срок беременности для получения выплат — 6 недель. Подать заявление на выплаты может один из родителей, опекунов ребенка в возрасте до 17 лет. Получатель в таком случае должен постоянно проживать на территории России и иметь гражданство страны. Для получения выплаты нужно иметь среднедушевой доход, который ниже уровня прожиточного минимума. В 2023 году он составляет 14 375 рублей. Среднедушевой доход считается так: берется сумма всех доходов семьи и делится на количество ее членов. Если он окажется ниже уровня прожиточного минимума, то тогда семья может рассчитывать на выплаты. Какие документы нужны Для получения новых выплат нужны следующие документы: сведение о рождении ребенка, имущественное положение заявителя, документ о постановке на учет в медицинскую организацию, которую беременная женщина также должна посещать. Как рассчитывается размер пособия Существует три выплаты: 50% от регионального прожиточного минимума — базовый размер выплаты. 75% — если среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума. 100% — если предыдущая выплата не подняла среднедушевой доход до уровня МРОТ. Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 января в России ввели единую выплату для семей с детьми. Кто может рассчитывать на новые выплаты, а также какие документы нужны, рассказали опрошенные юристы. Для того чтобы начать получать ежемесячное пособие, нужно подать заявление через сайт «Госуслуги». Такой возможностью могут воспользоваться малообеспеченные россияне. «Если оба родителя работают, то по умолчанию пособие выплатят маме. Если мама не работает, деньги переведут на карту официально трудоустроенному папе ребенка», — рассказала Кристина Сретинская. Ее слова приводит агентство РБК. Новое ежемесячное пособие смогут получить беременные женщины, если они встали на учет до 12 недели беременности, отмечает партнер коллегии адвокатов Екатерина Тягай. Минимальный срок беременности для получения выплат — 6 недель. Подать заявление на выплаты может один из родителей, опекунов ребенка в возрасте до 17 лет. Получатель в таком случае должен постоянно проживать на территории России и иметь гражданство страны. Для получения новых выплат нужны следующие документы: сведение о рождении ребенка, имущественное положение заявителя, документ о постановке на учет в медицинскую организацию, которую беременная женщина также должна посещать. Существует три выплаты: 50% от регионального прожиточного минимума — базовый размер выплаты. 75% — если среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума. 100% — если предыдущая выплата не подняла среднедушевой доход до уровня МРОТ.