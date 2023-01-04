04 января 2023
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02 января 2023

Депздрав ХМАО: безопасных доз алкоголя не существует

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Депздрав ХМАО напомнил о вреде алкоголя Фото:

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике депздрава Югры Алексей Молостов напомнил, что безопасных доз алкоголя не существует. Об этом он рассказал в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО «Здравоохранение Югры».

«Позиция Всемирной организации здравоохранения заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах. Этиловый спирт — это токсическое вещество, или яд, а яд не может быть безвредным. Поэтому безопасной дозы алкоголя не существует в принципе», — сказал Молостов.

Ранее URA.RU писало, что житель Омска торговал в ХМАО кустарным алкоголем, от которого погибло 4 человека. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике депздрава Югры Алексей Молостов напомнил, что безопасных доз алкоголя не существует. Об этом он рассказал в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО «Здравоохранение Югры». «Позиция Всемирной организации здравоохранения заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах. Этиловый спирт — это токсическое вещество, или яд, а яд не может быть безвредным. Поэтому безопасной дозы алкоголя не существует в принципе», — сказал Молостов. Ранее URA.RU писало, что житель Омска торговал в ХМАО кустарным алкоголем, от которого погибло 4 человека. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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