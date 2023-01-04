Депздрав ХМАО: безопасных доз алкоголя не существует

05 января 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Депздрав ХМАО напомнил о вреде алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главный внештатный специалист по медицинской профилактике депздрава Югры Алексей Молостов напомнил, что безопасных доз алкоголя не существует. Об этом он рассказал в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО «Здравоохранение Югры». «Позиция Всемирной организации здравоохранения заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах. Этиловый спирт — это токсическое вещество, или яд, а яд не может быть безвредным. Поэтому безопасной дозы алкоголя не существует в принципе», — сказал Молостов. Ранее URA.RU писало, что житель Омска торговал в ХМАО кустарным алкоголем, от которого погибло 4 человека. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике депздрава Югры Алексей Молостов напомнил, что безопасных доз алкоголя не существует. Об этом он рассказал в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО «Здравоохранение Югры». «Позиция Всемирной организации здравоохранения заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах. Этиловый спирт — это токсическое вещество, или яд, а яд не может быть безвредным. Поэтому безопасной дозы алкоголя не существует в принципе», — сказал Молостов. Ранее URA.RU писало, что житель Омска торговал в ХМАО кустарным алкоголем, от которого погибло 4 человека. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.