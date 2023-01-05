Financial Times: Россия обретет надежного союзника в ООН

Financial Times: Китай станет ключевым союзником России в ООН
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Официальный сайт президента Украины, оон
Китай станет надежным союзником России в ООН, сообщает Financial Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Китай станет ключевым союзником в ООН для России. Об этом сообщает международная газета Financial Times.

«Китай будет играть все более важную роль в предоставлении России возможности функционировать экономически. Также страна станет ключевым союзником, если хотите, в Организации Объединенных Наций и на других глобальных форумах», — говорится в материале.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против России санкции и прекращать с ней экономическое сотрудничество. Среди последних санкций — введение потолка цен на нефть и газ из России.

Однако Китай не ввел против России санкции. Лидер КНР Си Цзиньпин и Путин в декабре договорились о формировании справедливого мира усилиями двух стран. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что США опасаются вооруженной конфронтации с Россией и Китаем.

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Китай станет ключевым союзником в ООН для России. Об этом сообщает международная газета Financial Times. «Китай будет играть все более важную роль в предоставлении России возможности функционировать экономически. Также страна станет ключевым союзником, если хотите, в Организации Объединенных Наций и на других глобальных форумах», — говорится в материале. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против России санкции и прекращать с ней экономическое сотрудничество. Среди последних санкций — введение потолка цен на нефть и газ из России. Однако Китай не ввел против России санкции. Лидер КНР Си Цзиньпин и Путин в декабре договорились о формировании справедливого мира усилиями двух стран. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что США опасаются вооруженной конфронтации с Россией и Китаем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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