Курганцев приглашают работать над гособоронзаказом в Башкирии за 103 тысячи рублей

В Курганской области на работу над гособоронзаказом в Башкортостане ищут сварщиков, слесарей и маляров. Вахтовикам обещают платить от 103 тысяч рублей. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito.
«На производство в Республику Башкортостан требуются сварщики от 4 разряда на полуавтомат для выполнения гособоронзаказа. Требования: опыт работы более одного года, готовность работать дневные и ночные смены. Минимальный период вахты: 60 дней. Заработная плата от 103 000 рублей», — указано в объявлении. Также на вахту набирают слесарей механосборочных работ от 4 разряда и маляров по металлу.
Работникам предоставляется бесплатное жилье, рабочая форма и средства индивидуальной защиты. Кроме того, сотрудникам компенсируется проезд на сумму до 2 000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что курганских строителей приглашают работать в Донбасс. Заработная плата вахтовиков составляет 200 тысяч рублей. Военнослужащим, которые поедут служить на Курильские острова обещают платить по 150 тысяч рублей в месяц. Также сообщалось, что ЧВК «Вагнер» приглашает жителей Кургана стать добровольцами и отправиться на Украину. За работу в зоне СВО в компании готовы платить от 240 тысяч рублей.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45