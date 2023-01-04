Жители ХМАО выиграли больше 20 миллионов рублей в новогодней лотерее

Жители ХМАО выиграли больше 20 миллионов рублей в лотерее
По итогам новогодней лотереи жители ХМАО выиграли почти 21 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Столото» подвел итоги новогоднего, 1473-го тиража. Всего в Ханты-Мансийском автономном округе было приобретено 118 143 выигрышных билета «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», которые принесли своим обладателям 20 799 990 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в прошлом году в новогодних тиражах «Русского лото» жители ХМАО также выиграли 180 миллионов рублей. Тогда 18 человек стали лотерейными миллионерами.
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