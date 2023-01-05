Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить Украину

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Эрдоган стал инициатором разговора с Путиным Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента. Лидеры двух стран обсудили, в том числе, и ситуацию на Украине.

«Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, обсудил сирийский кризис, ситуацию на Украине и двусторонние отношения», — сообщила канцелярия президента Турции в своем twitter-аккаунте. В ходе телефонного разговора Эрдоган призвал российского президента к «справедливому решению» по ситуации на Украине.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента. Лидеры двух стран обсудили, в том числе, и ситуацию на Украине. «Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, обсудил сирийский кризис, ситуацию на Украине и двусторонние отношения», — сообщила канцелярия президента Турции в своем twitter-аккаунте. В ходе телефонного разговора Эрдоган призвал российского президента к «справедливому решению» по ситуации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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