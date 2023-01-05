Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить Украину

05 января 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Эрдоган стал инициатором разговора с Путиным Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента. Лидеры двух стран обсудили, в том числе, и ситуацию на Украине. «Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, обсудил сирийский кризис, ситуацию на Украине и двусторонние отношения», — сообщила канцелярия президента Турции в своем twitter-аккаунте. В ходе телефонного разговора Эрдоган призвал российского президента к «справедливому решению» по ситуации на Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента. Лидеры двух стран обсудили, в том числе, и ситуацию на Украине. «Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, обсудил сирийский кризис, ситуацию на Украине и двусторонние отношения», — сообщила канцелярия президента Турции в своем twitter-аккаунте. В ходе телефонного разговора Эрдоган призвал российского президента к «справедливому решению» по ситуации на Украине.