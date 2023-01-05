Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить Украину

Эрдоган стал инициатором разговора с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента. Лидеры двух стран обсудили, в том числе, и ситуацию на Украине.
«Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, обсудил сирийский кризис, ситуацию на Украине и двусторонние отношения», — сообщила канцелярия президента Турции в своем twitter-аккаунте. В ходе телефонного разговора Эрдоган призвал российского президента к «справедливому решению» по ситуации на Украине.
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