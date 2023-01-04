Спортсмены продолжают съезжаться на Уральскую лыжную многодневку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории спортивной базы «Динамо» стартовал второй этап «Уральской лыжной многодневки на Кубок главы Екатеринбурга». Второй день обозначил, что соревнование вышло за пределы области и даже России — профессионалы съехались в Екатеринбург из Челябинской области, Пермского края, Башкирии и Казахстана.

Участникам предстояло преодолеть дистанцию в шесть, восемь и десять километров в зависимости от пола и возраста. Несмотря на минус 18 градусов, на мероприятие собрались более 130 спортсменов. Первыми на дистанцию выходили представители спортивных школ, замыкали старт олимпийские чемпионы — Евгений Гараничев, Александр Логинов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

«Всем огромное спасибо, что вы выдержали этот уральский мороз. Замечательно, что такая гонка появилась у нас на Урале. И круто, что каждый любитель лыж может сравнить себя с олимпийцами-профессионалами», — заявил заслуженный мастер спорта России, олимпиец Иван Алыпов.

В этот раз среди звезд спорта первое место занял олимпийский чемпион, четырехкратный призер Олимпийских игр Денис Спицов, на втором месте расположился серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Иван Якимушкин, на третьем — биатлонист, неоднократный победитель и призер первенства мира и Европы Василий Томшин. Финальная гонка пройдет 6 января на Уктусе.

Ранее URA.RU рассказывало о первом дне соревнований, проведение которых инициировал мэр города Алексей Орлов. По его приглашению в Екатеринбург в разгар соревновательного сезона приехали именитые призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр.