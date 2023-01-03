Для Екатеринбурга это беспрецедентный турнир, призовой фонд — миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурга использовали западные санкции, из-за которых российские спортсмены не могут выступать на крупных международных первенствах. По инициативе мэра Алексея Орлова в город в разгар соревновательного сезона привезли именитых лыжников, призеров чемпионатов мира и Олимпийских игр — Дениса Спицова, Ивана Якимушкина, биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова. Они стали главными гостями многодневки «Тур де Бург» — кубка мэра.

Она стартовала вечером 4 января на базе «Динамо». «Мы очень красиво начинаем наш юбилейный год. Лыжи очень любят в Екатеринбурге и Свердловской области. Надеюсь, что старты станут традиционными», — заявил Орлов, открывая соревнования. Генеральным спонсором имиджевого проекта градоначальника, приуроченного к 300-летию Екатеринбурга, стал Сергей Мишкин — владелец «Авто аудио центра».

В разговоре с URA.RU Орлов согласился, что санкции сыграли свою роль. Но не определяющую. «Уверен, и без ограничений мы смогли бы провести такой турнир», — отметил мэр.

В вечернем забеге на 10 километров победил Якимушкин. Продолжатся соревнования днем 5 января — там же, на базе «Динамо». В 12:00 состоятся забеги на пять и десять километров. Финальный этап пройдет утром 7 января на ГЛК «Уктус». В девять утра пройдет гонка преследования. Участвовать во всех забегах будут не только профессионалы и звезды спорта, но и любители.

Вместе с Орловым турнир открывали депутат Госдумы, бывший биатлонист Сергей Чепиков и министр спорта Леонид Рапопорт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В многодневке участвуют 145 спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сам Алексей Орлов бежать не стал (хотя предлагали). Готовится к «Лыжне России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участвуют в турнире не только молодые спортсмены, но и ветераны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU