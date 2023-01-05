Депутат Госдумы Гурулев предупредил об опасности рождественского перемирия

05 января 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Украина уничтожает церкви и священников, сказал Андрей Гурулев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рождественское перемирие между Россией и Украиной опасно, поскольку для Киева такого праздника не существует, а остановка боевых действий навредит продвижению российских войск. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Я откровенно не вижу никаких условий для перемирия. Первое и самое главное, что украинский народ предал православие. Он от него отказался. Он не празднует Рождество 7 января. Они перенесли его на 25 декабря. Разгромили свои храмы, уничтожили священников. Поэтому ни о каком рождественском перемирии не может идти речи», — сказал Андрей Гурулев. По его словам, остановка боевых действий сейчас невыгодна Вооруженным силам России «Для нас самих это было бы глупостью. Сегодня идет боевая работа, и мы имеем успех. И любая остановка будет означать только большие жертвы и большие усилия для нас в достижении тех целей, которые поставлены. Поэтому я практически не вижу возможности объявить перемирие», — объяснил собеседник агентства. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев также считает, что перемирие грозит большими потерями. «Мы сейчас перемирие объявим для того, чтобы они сумели окопаться, сделать инженерные сооружения, а затем будем наступать с потерями в два-три раза больше. Можно и объявить перемирие, но я ничего хорошего в этом не вижу», — подчеркнул депутат. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь все стороны, вовлеченные в спецоперацию на Украине. По его словам, это необходимо для того, чтобы люди могли спокойно посетить рождественскую службу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рождественское перемирие между Россией и Украиной опасно, поскольку для Киева такого праздника не существует, а остановка боевых действий навредит продвижению российских войск. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Я откровенно не вижу никаких условий для перемирия. Первое и самое главное, что украинский народ предал православие. Он от него отказался. Он не празднует Рождество 7 января. Они перенесли его на 25 декабря. Разгромили свои храмы, уничтожили священников. Поэтому ни о каком рождественском перемирии не может идти речи», — сказал Андрей Гурулев. По его словам, остановка боевых действий сейчас невыгодна Вооруженным силам России «Для нас самих это было бы глупостью. Сегодня идет боевая работа, и мы имеем успех. И любая остановка будет означать только большие жертвы и большие усилия для нас в достижении тех целей, которые поставлены. Поэтому я практически не вижу возможности объявить перемирие», — объяснил собеседник агентства. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев также считает, что перемирие грозит большими потерями. «Мы сейчас перемирие объявим для того, чтобы они сумели окопаться, сделать инженерные сооружения, а затем будем наступать с потерями в два-три раза больше. Можно и объявить перемирие, но я ничего хорошего в этом не вижу», — подчеркнул депутат. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь все стороны, вовлеченные в спецоперацию на Украине. По его словам, это необходимо для того, чтобы люди могли спокойно посетить рождественскую службу.