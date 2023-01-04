Губернатор ХМАО в начале года устроит мэрам экзамен на прочность

05 января 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова встретится с главами всех 22 муниципалитетов ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Наталья Комарова проведет серию встреч с руководителями муниципалитетов ХМАО. Глава региона проверит социально-экономическую ситуацию в населенных пунктах и выяснит, как мэры выполняют ее поручения. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики. «В ходе рабочих встреч главы и председатели дум муниципальных образований представят доклады о результатах деятельности за 2022 год. Главы муниципальных образований доложат губернатору Югры о социально-экономической ситуации и об общественно-политической обстановке в муниципальном образовании, о результатах реализации национальных и приоритетных проектов, о перспективах развития МО, об основных проблемах и действиях, принимаемых для их решения, об исполнении поручений губернатора», — говорится в сообщении властей. Среди главных тем — аварийное жилье, социальные программы, строительство, поддержка участников СВО и повышение уровня жизни югорчан. При этом источник агентства в политическом истеблишменте ХМАО считает, что по результату встреч окружные власти будут решать, в каких муниципалитетах необходимо навести порядок в первую очередь. «Где требуется поддержка региона, какие практики можно тиражировать как сильнейшие, где есть необходимость межмуниципального сотрудничества. Именно в зависимости от ответов на эти вопросы будут приниматься определенные управленческие решения. При этом оценка работы глав особенно будет зависеть от их открытости перед жителями. Публичность и эмпатия, которую демонстрирует и сама губернатор, являются стандартом деятельности власти. Только так работая с гражданами, можно сохранить свою работу», — поделился мнением с журналистом агентства инсайдер. По мнению политолога и исполнительного директора окружного отделения ассоциации юристов России Станислава Розенко, интерес окружных властей к ситуации на местах также связан с тем, что проблемы муниципалитетов сильно разнятся между собой. «Действительно, встреча с населением это все-таки серьезный экзамен для глав муниципалитетов, потому что туда приходят люди с проблемами. А порой некоторые решаются в течение длительного срока», — добавляет Розенко в разговоре с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась на встречу с мэрами. Первыми в списке стали главы Когалыма, Покачей и Лангепаса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Наталья Комарова проведет серию встреч с руководителями муниципалитетов ХМАО. Глава региона проверит социально-экономическую ситуацию в населенных пунктах и выяснит, как мэры выполняют ее поручения. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики. «В ходе рабочих встреч главы и председатели дум муниципальных образований представят доклады о результатах деятельности за 2022 год. Главы муниципальных образований доложат губернатору Югры о социально-экономической ситуации и об общественно-политической обстановке в муниципальном образовании, о результатах реализации национальных и приоритетных проектов, о перспективах развития МО, об основных проблемах и действиях, принимаемых для их решения, об исполнении поручений губернатора», — говорится в сообщении властей. Среди главных тем — аварийное жилье, социальные программы, строительство, поддержка участников СВО и повышение уровня жизни югорчан. При этом источник агентства в политическом истеблишменте ХМАО считает, что по результату встреч окружные власти будут решать, в каких муниципалитетах необходимо навести порядок в первую очередь. «Где требуется поддержка региона, какие практики можно тиражировать как сильнейшие, где есть необходимость межмуниципального сотрудничества. Именно в зависимости от ответов на эти вопросы будут приниматься определенные управленческие решения. При этом оценка работы глав особенно будет зависеть от их открытости перед жителями. Публичность и эмпатия, которую демонстрирует и сама губернатор, являются стандартом деятельности власти. Только так работая с гражданами, можно сохранить свою работу», — поделился мнением с журналистом агентства инсайдер. По мнению политолога и исполнительного директора окружного отделения ассоциации юристов России Станислава Розенко, интерес окружных властей к ситуации на местах также связан с тем, что проблемы муниципалитетов сильно разнятся между собой. «Действительно, встреча с населением это все-таки серьезный экзамен для глав муниципалитетов, потому что туда приходят люди с проблемами. А порой некоторые решаются в течение длительного срока», — добавляет Розенко в разговоре с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась на встречу с мэрами. Первыми в списке стали главы Когалыма, Покачей и Лангепаса.