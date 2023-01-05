Путин сделал два громких заявления в беседе с Эрдоганом

Запад в ходе конфликта на Украине показывает свою деструктивную суть, в то время как Россия продолжает показывать свою открытость по переговорам с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджеп Эрдоганом.
«Путин в разговоре с Эрдоганом акцентировал деструктивную роль Запада, накачивающего Украину вооружением и предоставляющего ей целеуказания. Также он подтвердил открытость РФ по диалогу по Украине», — сообщается на официальном сайте Кремля. РФ готова к переговорам, если Киев выполнит ранее озвученные российской стороной условия. Запад же продолжает нагнетать конфликт, накачивая Киев вооружением.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин не раз выражал готовность провести переговоры с Украиной, но украинский глава Владимир Зеленский выступал против, пока РФ не выполнит его условия. Ранее сообщалось, что позиция Зеленского по переговорам мешает завершить конфликт на Украине мирно.
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Запад в ходе конфликта на Украине показывает свою деструктивную суть, в то время как Россия продолжает показывать свою открытость по переговорам с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджеп Эрдоганом. «Путин в разговоре с Эрдоганом акцентировал деструктивную роль Запада, накачивающего Украину вооружением и предоставляющего ей целеуказания. Также он подтвердил открытость РФ по диалогу по Украине», — сообщается на официальном сайте Кремля. РФ готова к переговорам, если Киев выполнит ранее озвученные российской стороной условия. Запад же продолжает нагнетать конфликт, накачивая Киев вооружением. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин не раз выражал готовность провести переговоры с Украиной, но украинский глава Владимир Зеленский выступал против, пока РФ не выполнит его условия. Ранее сообщалось, что позиция Зеленского по переговорам мешает завершить конфликт на Украине мирно.