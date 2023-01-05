Раскрыта единственная причина, мешающая переговорам Украины и России

Counterpunch: позиция Зеленского по переговорам мешает завершить конфликт на Украине мирно

05 января 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский мешает переговорному процессу с РФ, пишет Counterpunch Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Позиция президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией является единственной причиной, почему конфликт еще не подошел к концу. Об этом сообщает американский политический журнал Counterpunch. «Основным камнем преткновения, удерживающим западных дипломатов от мирного стола, является максималистская риторика и переговорные позиции президента Зеленского, который заявил, что не согласится ни на что, кроме полного суверенитета своей страны», — уточняют авторы издания. Они подчеркивают, что лидеры стран НАТО делают первые шаги к тому, чтобы закончить конфликт мирными переговорами. Обозреватели задаются вопросом, успеет ли конфликт закончиться до того, как полностью выйдет из-под контроля. Россия и Украина предпринимали несколько попыток завершить конфликт при помощи дипломатии, но переговоры не привели к желаемым результатам для обеих сторон. Ранее глава НАТО назвал условие для переговоров Украины с Россией — страны Запада должны продолжать оказывать поддержку Киеву. Ранее также сообщалось, что визит Зеленского в Вашингтон говорит о желании украинского президента продолжать конфликт с РФ. Президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным высказался за поиск справедливого урегулирования на Украине, пишет RT. В МИД РФ не исключали разговора Путина с президентом Франции Макроном на тему урегулирования украинского конфликта, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией является единственной причиной, почему конфликт еще не подошел к концу. Об этом сообщает американский политический журнал Counterpunch. «Основным камнем преткновения, удерживающим западных дипломатов от мирного стола, является максималистская риторика и переговорные позиции президента Зеленского, который заявил, что не согласится ни на что, кроме полного суверенитета своей страны», — уточняют авторы издания. Они подчеркивают, что лидеры стран НАТО делают первые шаги к тому, чтобы закончить конфликт мирными переговорами. Обозреватели задаются вопросом, успеет ли конфликт закончиться до того, как полностью выйдет из-под контроля. Россия и Украина предпринимали несколько попыток завершить конфликт при помощи дипломатии, но переговоры не привели к желаемым результатам для обеих сторон. Ранее глава НАТО назвал условие для переговоров Украины с Россией — страны Запада должны продолжать оказывать поддержку Киеву. Ранее также сообщалось, что визит Зеленского в Вашингтон говорит о желании украинского президента продолжать конфликт с РФ. Президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным высказался за поиск справедливого урегулирования на Украине, пишет RT. В МИД РФ не исключали разговора Путина с президентом Франции Макроном на тему урегулирования украинского конфликта, передает «Национальная служба новостей».