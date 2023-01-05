Кремль создал интригу вокруг ближайших планов Путина

Кремль сохраняет интригу, где президент РФ Владимир Путин проведет рождественскую службу. При этом глава государства не планирует посещать службу в регионах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сообщим», — ответил Песков агентству ТАСС. Также пресс-секретарь подчеркнул, что Путин не приедет в церковь в Ново-Огарево. В прошлом году российский президент посетил богослужение в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Также в этом году у Путина нет планов на посещение регионов.
Ранее Песков сообщал, что Владимир Путин встретит Рождество, посетив богослужение. При этом уточнялось, что Новый год российский глава провел в кругу семьи.
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Кремль сохраняет интригу, где президент РФ Владимир Путин проведет рождественскую службу. При этом глава государства не планирует посещать службу в регионах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сообщим», — ответил Песков агентству ТАСС. Также пресс-секретарь подчеркнул, что Путин не приедет в церковь в Ново-Огарево. В прошлом году российский президент посетил богослужение в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Также в этом году у Путина нет планов на посещение регионов. Ранее Песков сообщал, что Владимир Путин встретит Рождество, посетив богослужение. При этом уточнялось, что Новый год российский глава провел в кругу семьи.