На Херсонщине нашли большой тайник с оружием ВСУ

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Тайник с украинским оружием был найдет в Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области нашли тайник с боеприпасами и оружием. Об этом рассказали в ГУ МВД Херсонской области.

«В ящике находились более 240 патронов для различного оружия, 6 мин, 12 боеприпасов для подствольного гранатомета, 2 выстрела для противотанкового гранатомета», — передает агентство ТАСС. Кроме того, в тайнике нашли самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила в Херсконской области польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Техника была уничтожена возле поселка Антоновка, передает RT.

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В Херсонской области нашли тайник с боеприпасами и оружием. Об этом рассказали в ГУ МВД Херсонской области. «В ящике находились более 240 патронов для различного оружия, 6 мин, 12 боеприпасов для подствольного гранатомета, 2 выстрела для противотанкового гранатомета», — передает агентство ТАСС. Кроме того, в тайнике нашли самодельное взрывное устройство. Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила в Херсконской области польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Техника была уничтожена возле поселка Антоновка, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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