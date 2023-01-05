На Херсонщине нашли большой тайник с оружием ВСУ

Тайник с украинским оружием был найдет в Херсонской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Херсонской области нашли тайник с боеприпасами и оружием. Об этом рассказали в ГУ МВД Херсонской области.
«В ящике находились более 240 патронов для различного оружия, 6 мин, 12 боеприпасов для подствольного гранатомета, 2 выстрела для противотанкового гранатомета», — передает агентство ТАСС. Кроме того, в тайнике нашли самодельное взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила в Херсконской области польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Техника была уничтожена возле поселка Антоновка, передает RT.
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