На Херсонщине нашли большой тайник с оружием ВСУ 05 января 2023 в 18:13 Размер текста - 17 + Тайник с украинским оружием был найдет в Херсонской области Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области нашли тайник с боеприпасами и оружием. Об этом рассказали в ГУ МВД Херсонской области. «В ящике находились более 240 патронов для различного оружия, 6 мин, 12 боеприпасов для подствольного гранатомета, 2 выстрела для противотанкового гранатомета», — передает агентство ТАСС. Кроме того, в тайнике нашли самодельное взрывное устройство. Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила в Херсконской области польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Техника была уничтожена возле поселка Антоновка, передает RT. В Херсонской области нашли тайник с боеприпасами и оружием. Об этом рассказали в ГУ МВД Херсонской области. «В ящике находились более 240 патронов для различного оружия, 6 мин, 12 боеприпасов для подствольного гранатомета, 2 выстрела для противотанкового гранатомета», — передает агентство ТАСС. Кроме того, в тайнике нашли самодельное взрывное устройство. Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила в Херсконской области польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Техника была уничтожена возле поселка Антоновка, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям