Из аптек Перми пропал популярный при ОРВИ и гриппе антибиотик

Из пермских аптек почти полностью пропал амоксициллин. Это антибиотик, часто назначаемый при ОРВИ, коронавирусе и гриппе детям и взрослым. Пермяки заметили дефицит препарата в конце декабря.
«Куда-то делся весь амоксициллин. Причем раньше его полно было разных производителей. А теперь на окраинах города по одной пачке из остатков можно найти. А лекарство „Аугментин“, которое нам всегда помогало, сочетание амоксициллина и клавулановой кислоты, исчезло полностью», — рассказала читательница URA.RU.
Редакция URA.RU отправила запрос в министерство здравоохранения Пермского края с вопросом: куда делся амоксициллин. Причину исчезновения в краевом министерстве не назвали. Однако сообщили, что делать в случае болезни.
«Мы рекомендуем пациентам обращаться к лечащему врачу для назначения других антибактериальных препаратов из имеющихся в аптеках. Все медицинские организации были уведомлены об этом еще осенью 2022 года», — сообщили URA.RU в министерстве.
Также в Минздраве отметили, что схожих препаратов в аптеках Перми много. А при болезни в любом случае необходимо обращаться к врачу.
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Из пермских аптек почти полностью пропал амоксициллин. Это антибиотик, часто назначаемый при ОРВИ, коронавирусе и гриппе детям и взрослым. Пермяки заметили дефицит препарата в конце декабря. «Куда-то делся весь амоксициллин. Причем раньше его полно было разных производителей. А теперь на окраинах города по одной пачке из остатков можно найти. А лекарство „Аугментин“, которое нам всегда помогало, сочетание амоксициллина и клавулановой кислоты, исчезло полностью», — рассказала читательница URA.RU. Редакция URA.RU отправила запрос в министерство здравоохранения Пермского края с вопросом: куда делся амоксициллин. Причину исчезновения в краевом министерстве не назвали. Однако сообщили, что делать в случае болезни. «Мы рекомендуем пациентам обращаться к лечащему врачу для назначения других антибактериальных препаратов из имеющихся в аптеках. Все медицинские организации были уведомлены об этом еще осенью 2022 года», — сообщили URA.RU в министерстве. Также в Минздраве отметили, что схожих препаратов в аптеках Перми много. А при болезни в любом случае необходимо обращаться к врачу. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки под конец 2022 года стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. Статистика Роспотребнадзора утверждает, что уровень заболеваемости снизился на 14%.