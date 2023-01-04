Из аптек Перми пропал популярный при ОРВИ и гриппе антибиотик

Дефицит амоксициллина пермяки заметили в конце декабря 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из пермских аптек почти полностью пропал амоксициллин. Это антибиотик, часто назначаемый при ОРВИ, коронавирусе и гриппе детям и взрослым. Пермяки заметили дефицит препарата в конце декабря.

«Куда-то делся весь амоксициллин. Причем раньше его полно было разных производителей. А теперь на окраинах города по одной пачке из остатков можно найти. А лекарство „Аугментин“, которое нам всегда помогало, сочетание амоксициллина и клавулановой кислоты, исчезло полностью», — рассказала читательница URA.RU.

Редакция URA.RU отправила запрос в министерство здравоохранения Пермского края с вопросом: куда делся амоксициллин. Причину исчезновения в краевом министерстве не назвали. Однако сообщили, что делать в случае болезни.

«Мы рекомендуем пациентам обращаться к лечащему врачу для назначения других антибактериальных препаратов из имеющихся в аптеках. Все медицинские организации были уведомлены об этом еще осенью 2022 года», — сообщили URA.RU в министерстве.

Также в Минздраве отметили, что схожих препаратов в аптеках Перми много. А при болезни в любом случае необходимо обращаться к врачу.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки под конец 2022 года стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. Статистика Роспотребнадзора утверждает, что уровень заболеваемости снизился на 14%.