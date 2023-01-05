Baza: Никита Михалков попал в реанимацию

Михалков госпитализирован, сообщает Baza
Режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии с ковидной пневмонией. Информация об этом появилась в telegram-канале Baza.
«У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония, его состояние оценивают как тяжелое», — сообщает издание. Представитель Михалкова на запрос URA.RU не ответила.
Обновлено в 19:55:
Жена Никиты Михалкова не подтвердила информацию о тяжелом состоянии режиссера. Татьяна Михалкова сообщила порталу Readovka, что режиссера перевозят в Москву, а точный диагноз еще не известен.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.