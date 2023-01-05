Baza: Никита Михалков попал в реанимацию

Baza: Никита Михалков попал в реанимацию с ковидной пневомнией
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, михалков никита
Михалков госпитализирован, сообщает Baza Фото:

Режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии с ковидной пневмонией. Информация об этом появилась в telegram-канале Baza.

«У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония, его состояние оценивают как тяжелое», — сообщает издание. Представитель Михалкова на запрос URA.RU не ответила.

Обновлено в 19:55:

Жена Никиты Михалкова не подтвердила информацию о тяжелом состоянии режиссера. Татьяна Михалкова сообщила порталу Readovka, что режиссера перевозят в Москву, а точный диагноз еще не известен.

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Режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии с ковидной пневмонией. Информация об этом появилась в telegram-канале Baza. «У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония, его состояние оценивают как тяжелое», — сообщает издание. Представитель Михалкова на запрос URA.RU не ответила. Обновлено в 19:55: Жена Никиты Михалкова не подтвердила информацию о тяжелом состоянии режиссера. Татьяна Михалкова сообщила порталу Readovka, что режиссера перевозят в Москву, а точный диагноз еще не известен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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