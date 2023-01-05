Путин приказал Шойгу прекратить огонь на Украине

Президент РФ Владимир Путин приказал главе Минобороны Сергею Шойгу прекратить огонь на Украине с 6-го по 7 января. Об этом сообщили в Кремле.
«Поручаю Министру обороны РФ [Сергею Шойгу] ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — дал указания Путин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Указ приурочен к предстоящему празднику Рождества Христова, чтобы дать возможность православным гражданам Украины посетить службы в рождественский сочельник и день Рождества Христова. В ответ на соответствующий указ президент РФ призвал Украину также объявить режим прекращения огня.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее в Кремле не ответили, где Путин будет проводить рождественское богослужение.
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Президент РФ Владимир Путин приказал главе Минобороны Сергею Шойгу прекратить огонь на Украине с 6-го по 7 января. Об этом сообщили в Кремле. «Поручаю Министру обороны РФ [Сергею Шойгу] ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — дал указания Путин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Указ приурочен к предстоящему празднику Рождества Христова, чтобы дать возможность православным гражданам Украины посетить службы в рождественский сочельник и день Рождества Христова. В ответ на соответствующий указ президент РФ призвал Украину также объявить режим прекращения огня. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее в Кремле не ответили, где Путин будет проводить рождественское богослужение.