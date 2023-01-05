Украина отказалась от прекращения огня на Рождество

05 января 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Украина отказалась прекращать боевые действия на Рождество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине отказались от предложения президента России Владимира Путина от прекращения огня на Рождество. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк. «Украина не нападает на чужую территорию и не убивает мирных жителей. Украина уничтожает на своей территории только военнослужащих оккупационной армии», — написал Подоляк на своей странице в Twitter. Он заявил, что Россия должна вернуться к границам 1991 года. Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года для помощи жителям Донбасса. Это вынужденный шаг, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР, заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, у России есть доказательства, что Киев собирался уничтожить эти республики. Президент России Владимир Путин заявлял, что российская армия не ведет огонь в жилых районах Украины, а боевые действия не направлены против мирных жителей Украины. ВС РФ поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ высокоточными средствами. В задачи российских военных также не входит оккупация Украины, разрушение ее государственности, свержение действующей власти. Ранее Путин призвал Украину объявить о прекращении огня на рождественские праздники. Указ приурочен к предстоящему празднику Рождества Христова, чтобы дать возможность православным гражданам Украины посетить службы в рождественский сочельник и день Рождества Христова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине отказались от предложения президента России Владимира Путина от прекращения огня на Рождество. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк. «Украина не нападает на чужую территорию и не убивает мирных жителей. Украина уничтожает на своей территории только военнослужащих оккупационной армии», — написал Подоляк на своей странице в Twitter. Он заявил, что Россия должна вернуться к границам 1991 года. Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года для помощи жителям Донбасса. Это вынужденный шаг, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР, заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, у России есть доказательства, что Киев собирался уничтожить эти республики. Президент России Владимир Путин заявлял, что российская армия не ведет огонь в жилых районах Украины, а боевые действия не направлены против мирных жителей Украины. ВС РФ поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ высокоточными средствами. В задачи российских военных также не входит оккупация Украины, разрушение ее государственности, свержение действующей власти. Ранее Путин призвал Украину объявить о прекращении огня на рождественские праздники. Указ приурочен к предстоящему празднику Рождества Христова, чтобы дать возможность православным гражданам Украины посетить службы в рождественский сочельник и день Рождества Христова.