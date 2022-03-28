Патрушев высказался о свержении власти на Украине

28 марта 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Патрушев заявил, что РФ не намерена свергать власть на Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Задачей спецоперации России на Украине не является свержение власти. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри. «Цель нашей специальной операции на Украине — не смена киевского режима, как это пытаются преподнести на Западе, а защита людей от геноцида, демилитаризация и денацификация Украины», — передает слова Патрушева РИА «Новости». Он отметил, что спецоперация — это вынужденный шаг, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР. По его словам, у России есть доказательства, что Киев собирался уничтожить эти республики. Также, по словам Патрушева, российские войска не ведут бомбардировки городов и гражданских объектов. Он отметил, что армия уничтожает только военную инфраструктуру Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, задача Вооруженных Сил РФ — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ высокоточными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Задачей спецоперации России на Украине не является свержение власти. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри. «Цель нашей специальной операции на Украине — не смена киевского режима, как это пытаются преподнести на Западе, а защита людей от геноцида, демилитаризация и денацификация Украины», — передает слова Патрушева РИА «Новости». Он отметил, что спецоперация — это вынужденный шаг, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР. По его словам, у России есть доказательства, что Киев собирался уничтожить эти республики. Также, по словам Патрушева, российские войска не ведут бомбардировки городов и гражданских объектов. Он отметил, что армия уничтожает только военную инфраструктуру Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, задача Вооруженных Сил РФ — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ высокоточными средствами.