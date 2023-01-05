Байден по-своему понял решение Путина о перемирии на Украине

Байден заявил, что рождественское перемирие на Украине нужно России для передышки
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Россия ищет передышки от конфликта на Украине, считает Джо Байден Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден считает, что рождественское перемирие, объявленное президентом РФ, нужно России для передышки. Об этом сообщили в Белом доме.

«Путин „ищет кислород“ с предложением Украины о прекращении огня», — приводит Белый дом слова Байдена. Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал прекратить огонь на Украине на Рождество. Перемирие продлится с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. В Киеве ответили отказом на предложение о временном перемирии на Рождество, пишет агентство Nation Neews.

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Президент США Джо Байден считает, что рождественское перемирие, объявленное президентом РФ, нужно России для передышки. Об этом сообщили в Белом доме. «Путин „ищет кислород“ с предложением Украины о прекращении огня», — приводит Белый дом слова Байдена. Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал прекратить огонь на Украине на Рождество. Перемирие продлится с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. В Киеве ответили отказом на предложение о временном перемирии на Рождество, пишет агентство Nation Neews.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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